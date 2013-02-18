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День рождения фильма "Броненосец "Потемкин"

18 января
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18 января 1926
Фильм "Броненосец "Потемкин" был заказан Эйзенштейну для показа на торжественном заседании в Большом театре, посвященном 20-летию первой русской революции. Никто тогда и не думал, что его можно будет показывать в широком прокате. И впервые картина была показана 24 декабря 1925 года именно на этом заседании.
18 января 1926 года в кинотеатре "Художественный"состоялся пресс-показ. А 19-го числа фильм вышел в нескольких московских кинотеатрах и завоевал публику - к удивлению прокатчиков, которые были уверены, что фильм без звезд и любовной истории обречен. В апреле "Броненосец" был показан в Берлине - с оглушительным успехом и с невероятными цензурными скандалами, - и Эйзенштейн стал мировой знаменитостью.

Источник: "Российская газета" от 18.01.2006 года
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фильмы
Броненосец "Потёмкин"

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