День рождения фильма "Броненосец "Потемкин"

Фильм "Броненосец "Потемкин" был заказан Эйзенштейну для показа на торжественном заседании в Большом театре, посвященном 20-летию первой русской революции. Никто тогда и не думал, что его можно будет показывать в широком прокате. И впервые картина была показана 24 декабря 1925 года именно на этом заседании.
18 января 1926 года в кинотеатре "Художественный"состоялся пресс-показ. А 19-го числа фильм вышел в нескольких московских кинотеатрах и завоевал публику - к удивлению прокатчиков, которые были уверены, что фильм без звезд и любовной истории обречен. В апреле "Броненосец" был показан в Берлине - с оглушительным успехом и с невероятными цензурными скандалами, - и Эйзенштейн стал мировой знаменитостью.
Источник: "Российская газета"
от 18.01.2006 года
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