«Десять зим» – новый итало-российский проект

анонс

2-й Лондонский Фестиваль российского кино, посвященный его столетию, пройдет в Лондоне 18-28 сентября.

18 февраля 2013

Юрий Мамин сокращает фильм для проката

Популярный питерский комедиограф Юрий Мамин сократил свой новый фильм «Не думай про белых обезьян» на целых 20 минут. Для этих целей Мамин приехал на Мосфильм», где вовсю кипит работа.