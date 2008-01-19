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«Герои» - они встретятся, чтобы спасти мир...

19 января
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19 января 2008
19 января на канале СТС состоялась всероссийская премьера популярного американского сериала «Герои».
Юный мечтатель пытается убедить своего брата-политика, что он может летать. Старшеклассница понимает, что она бессмертна. Стриптизерша, которая еле сводит концы с концами, пытаясь в одиночку воспитать сына, обнаруживает, что ее отражение в зеркале имеет секрет. Беглецу от правосудия все время удается сбивать с толку власти, которые дважды были не в состоянии удержать его. Талантливый художник-наркоман может нарисовать будущее. Полицейский-неудачник из слышит мысли людей, что наводит его на след неуловимого серийного убийцы. В Японии молодой человек обнаруживает способ остановить время силой воли.
Все они случайно узнают о том, что обладают суперсилой, и пытаются для начала как-то с ней совладать, ну, а потом уж и применить ее во благо человечества. Жить с таким даром совсем не просто, тем более что за ними охотятся представители криминала, которым необходимо получить образец ДНК этих людей.
Но и герои не дремлют. Их миссия – спасти мир...
«Герои» - они встретятся, чтобы спасти мир...
«Герои» (англ. Heroes) – культовый американский телесериал, завоевавший поклонников по всему миру. Пилотная серия «Героев» была показана на канале NBC 25 сентября 2006 года и собрала у экранов более 14 миллионов зрителей, получив самый высокий рейтинг для премьерной драмы на NBC за последние 5 лет!
Сериал стал культурным феноменом, породившим ряд сопутствующих явлений: по сюжету сериала выпускаются литературные произведения, комиксы, проходит ролевая игра, готовится к выпуску видеоигра с одноименным названием.

Режиссер сериала Дэйв Симел известен как создатель телесериала «Беверли Хиллз, 90210».
На сегодняшний день у «Героев» 26 номинаций в различных премиях и 11 первых призов. Сериал идет в 20 странах. С 19 января показ «Героев» начинается на телеканале СТС.

В сериале снимались: Адриан Пасдара, Хэйдена Пейнттира, Мило Вентимилья, Леонард Робертс, Эли Лартер, Хоа Грей-Кебей, Маси Ока, Сантьяго Кабрера, Таня Цайпрес, Сендхил Ремамурти и другие.

Производство: NBC Universal

Досье на главных "героев"
«Герои» - они встретятся, чтобы спасти мир...
Нэйтан Петрелли (актер Адриан Пасдара) – кандидат в Конгресс от Нью-Йорка, обладает сверх скоростью и способностью летать. Брат Питера Петрелли.
«Герои» - они встретятся, чтобы спасти мир...
Клэр Беннет (актриса Хэйдена Пейнттира) – внебрачная дочь Нэйтана Петрелли, участница группы поддержки в средней школе в Одессе. Обладает способностью к регенерации.
«Герои» - они встретятся, чтобы спасти мир...
Питер Петрелли (актер Мило Вентимилья) – санитар и младший брат политического деятеля Нэйтана Петрелли. Его способность заключается в обретении способностей героев, которые были рядом с ним, и последующим их использовании «по памяти». Также ему снятся пророческие сны. В одном их этих снов, он увидел что именно он станет причиной ядерного взрыва в Нью-Йорке.

Дэниел Лоуренс «Ди Эл» Хокинс (актер Леонард Робертс) – беглый преступник, обладающий силой проникать через твердые предметы, в том числе через человеческую плоть. Может манипулировать предметами даже во время проникновения (например, открыть замок двери с другой стороны).
«Герои» - они встретятся, чтобы спасти мир...
Ники Сандрес (актриса Эли Лартер) – жена Ди Элла, в прошлом – интернет-стриптизерша из Лас-Вегаса. У нее раздвоение личности — иногда она «превращается» в свою умершую сестру Джессику, которая обладает сверхчеловеческой силой.
«Герои» - они встретятся, чтобы спасти мир...
Мика Сандрес (актер Хоа Грей-Кебей) – сын Ди Эла и Ники. Он вундеркинд, обладающий технопатией – способностью манипулировать электронными приборами силой мысли.

Моника Доусон (актриса Дэйна Дэвис) – работница ресторана в Новом Орлеане. Двоюродная сестра Мики Сандерса и племянница Ди Эла. Имеет способность адаптируемой памяти мышц, то есть она может повторить любое увиденное физическое движение.
«Герои» - они встретятся, чтобы спасти мир...
Хиро Накамураа (актер Маси Ока) – токийский служащий увлекающийся компьютерным аниме, который развивает способность путешествовать во времени и пространстве и возвращаться в прошлое.
«Герои» - они встретятся, чтобы спасти мир...
Айзек Мендез (актер Сантьяго Кабрера) – загадочный, увлекающегося наркотиками, художник. Его апокалипсические картины предсказывают будущее.
«Герои» - они встретятся, чтобы спасти мир...
Симона Дево (актриса Таня Цайпрес) – подруга Айзека, которая помогает излечиться художнику от наркомании.
«Герои» - они встретятся, чтобы спасти мир...
Мохиндер Суреш (актер Сендхил Ремамурти) – профессор-генетик из Мадраса, Индия, отправившийся в Нью-Йорк, чтобы расследовать смерть своего отца, Чандры. В ходе расследования он входит в контакт с людьми, которых его отец отметил как обладающих сверхспособностями. Его кровь содержит лекарство от редкого генетического заболевания, от которого умерла его сестра.

Мэтт Паркман (актер Грэг Грюнберг) – полицейский из Лос-Анджелеса, способный слышать мысли других людей, может также вселить мысль в «голову» человека.

Майа Херрера (актриса Дания Рамирез) – беглянка из Гондураса, разыскивается за убийство. Во время плача, она создает смертоносную болезнь убивающую всех вокруг, кроме ее брата-близнеца Алехандро, который может излечить эту болезнь.

Элл Бишоп (актриса Кристен Белл) – умеет манипулировать электричеством.
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