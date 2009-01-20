«Русский Голливуд» - во Владивостоке

анонс

24 июня 2007

Революционная патетика и музыка Шостаковича

Фильм "Новый Вавилон" родился в мастерской ФЭКС (Фабрика Эксцентричного актера), участники которой именовали себя "Депо эксцентриков". Музыку к картине режиссерско-сценарного тандема Козинцева — Трауберга написал Дмитрий Шостакович.