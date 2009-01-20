Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Русский Голливуд» - во Владивостоке

20 января
Все года

Хроника кино >>
20 января 2009
Историк моды Александр Васильев подарил Владивостоку коллекцию фотографий «Русский Голливуд». Впервые она была представлена в дни VI кинофестиваля «Меридианы Тихого». Сейчас эта коллекция заняла место в кинотеатре «Синематека», который работает в Международном выставочном центре музея имени Арсеньева, на Петра Великого, 6. Это особый кинотеатр, здесь показываются фильмы, созданные на заре мирового кинематографа.
Знакомство с первыми голливудскими фильмами в кинотеатре «Синематека» еще впереди. Но вот русские звезды Голливуда в нем уже представлены. Коллекция Александра Васильева, занявшая стены небольшого кинозала, рассказывает о 20-х - 50-х годах американского кинематографа, которые по праву считаются его «золотым веком», и о русских актерах, сыгравших значительную роль в его становлении. Чем же определено особое положение российских актеров, волею судеб оказавшихся в американской эмиграции и попавших в Голливуд?
Андрей Василенко, куратор спецпроектов кинофестиваля «Меридианы Тихого»: «Они перенесли школу русского драматического театра на киноэкран Голливуда. Популярное лицедейство немого кино было заменено более реальной игрой. Российские актеры, оказавшиеся в эмиграции, были в большинстве своем аристократы. И вот эту некую привилегированность, особый аристократический шарм, ауру, исходящую особенно от русских женщин, они принесли в Голливуд. Грета Гарбо, Вивьен Ли в чем-то ориентировались на русских актрис».
Вот они — звезды американского Голливуда, имевшие русские корни обладатели «Оскара» — легендарный житель Владивостока Юл Бриннер и рожденная в Петербурге Лиля Кедрова, учитель Мэрилин Монро и Грегори Пека, педагог, актер, режиссер Михаил Чехов, Ольга Бакланова, сыгравшая в фильме «Уродцы», объявленном «национальным достоянием Америки».
На выставке представлены кадры фильмов, в основе которых лежат русские классические произведения: «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, «Воскресенье» и «Война и мир» Льва Толстого, «Дубровский» Александра Пушкина, «Тарас Бульба» Николая Гоголя. В фильмах на русскую тему, как правило, занимали русских актеров. Юл Бриннер играл Тараса Бульбу, Анна Стен — Катюшу Маслову.
Еще один из разделов выставки из коллекции Александра Васильева: российская история в американских фильмах. Особенно часто Голливуд обращался к теме Октябрьской революции. Они первыми сняли фильм по роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Интересовала американских кинематографистов и история Великой Отечественной войны. На эту тему они сняли фильм «Девушка из Ленинграда». Голливуд не пропускал возможности спекуляции на историях из жизни членов царской семьи. И опять же: кто лучше сыграет русских, чем русские актеры. Около 40 фотографий представлено на этой выставке «Русский Голливуд», которую Владивосток увидел первым.

ПТР
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Ольга БаклановаЮл БриннерГрета ГарбоЛиля КедроваВивьен ЛиМэрилин МонроГрегори ПекАнна СтэнМихаил Чехов
фильмы
Братья КарамазовыВойна и мирДоктор ЖивагоТарас БульбаТарас БульбаУродцы

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Революционная патетика и музыка Шостаковича

Революционная патетика и музыка Шостаковича

Фильм "Новый Вавилон" родился в мастерской ФЭКС (Фабрика Эксцентричного актера), участники которой именовали себя "Депо эксцентриков". Музыку к картине режиссерско-сценарного тандема Козинцева — Трауберга написал Дмитрий Шостакович.
Премьеры недели

Премьеры недели

На экраны выходят сиквел популярного мультфильма о лесных животных, гонконгский артхаус и российский киноальманах о любви.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Свечников
15 января ушёл из жизни актёр Владимир Свечников.
Юрий Соловьёв
14 января ушёл из жизни актёр Юрий Соловьёв.
Эльдар Кулиев
14 января ушёл из жизни сценарист Эльдар Кулиев.
Эдуард Цанга
14 января скончался оперный певец Эдуард Цанга.

День рождения >>

Валиахд Валиев
Василиса Воронина
Борис Гитин
Ингеборга Дапкунайте
Егор Лесников
Наталия Лесниковская
Леонид Ниценко
Валентин Томусяк
Дарья Юргенс
Яна Брейхова
Паула Вессели
ДеФорест Келли
Лоренцо Ламас
Эван Питерс
Омар Си
Скит Ульрих
все родившиеся 20 января >>

Премьеры ТВ

Весь этот джем
20 января
ТВЦ
Одиночество
21 января
Россия 1
Один против всех
23 января
НТВ
Ян Карский. Праведник мира
26 января
Первый канал

ревью