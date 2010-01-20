Впервые за 5 лет российский фильм в основном конкурсе Берлинале!

анонс

18 февраля 2007

Нежность существует без причин, как небо и стихи...

8 июня 2006 года в российских кинотеатрах состоялась премьера полнометражного художественного фильма "Поцелуй бабочки", снятого по заказу телеканала "Россия". Сколько существует фильмов о любви, когда влюбляются люди из разных стран.