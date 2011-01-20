Ретроспектива Кончаловского в Лондоне

анонс

9 октября 2006

Один из первых фильмов эпохи "оттепели" вышел на экраны СССР

Кончилась война, и человек, умевший только воевать, решает стать кинорежиссером. Когда председатель приемной комиссии ВГИКа спросил Григория Чухрая, не кажется ли ему, что армия и искусство - слишком разные вещи, тот ответил: "Не кажется".