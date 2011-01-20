Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ретроспектива Кончаловского в Лондоне

20 января
Все года

Хроника кино >>
20 января 2011
Ретроспектива Кончаловского в ЛондонеЗнаменитый лондонский центр искусств Барбикан (Barbican), который является воплощением смелой дизайнерской мысли и творческой фантазии, по традиции представляет самые интересные и громкие события в мире искусства. Одним из успешных проектов Барбикана стали авторские фестивали-показы режиссеров из разных стран, которые представляют свои фильмы в арт-сердце столицы Великобритании.
В январе 2011 года Барбикан пригласил Андрея Кончаловского представить свои русскоязычные фильмы английской публике - в программу включены киноленты «Глянец», «Дом Дураков», «Первый учитель» и «Дядя Ваня». Кроме того, состоялась традиционная встреча режиссера со зрителями, а также большая дискуссия с участием культурной общественности и прессы, организованная по инициативе лондонского центра русской культуры «Pushkin House».
Андрей Кончаловский о ретроспективе:
«Я, действительно, взволнован, потому что представлял некоторые из своих русскоязычных фильмов новому поколению кинозрителей в Лондоне, с которым у меня так много связано и, в частности, в Барбикане, который я считаю синонимом лондонской любви к искусствам».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Андрей Кончаловский
фильмы
ГлянецДом дураковДядя ВаняПервый учитель

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Один из первых фильмов эпохи "оттепели" вышел на экраны СССР

Один из первых фильмов эпохи "оттепели" вышел на экраны СССР

Кончилась война, и человек, умевший только воевать, решает стать кинорежиссером. Когда председатель приемной комиссии ВГИКа спросил Григория Чухрая, не кажется ли ему, что армия и искусство - слишком разные вещи, тот ответил: "Не кажется".
Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни…

Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни…

«…Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни… После увлечения историей русского освободительного движения, после кипящего Московского университета 1926 года, кипящей Москвы — мне надлежало испытать свои истинные душевные качества».
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Свечников
15 января ушёл из жизни актёр Владимир Свечников.
Юрий Соловьёв
14 января ушёл из жизни актёр Юрий Соловьёв.
Эльдар Кулиев
14 января ушёл из жизни сценарист Эльдар Кулиев.
Эдуард Цанга
14 января скончался оперный певец Эдуард Цанга.

День рождения >>

Валиахд Валиев
Василиса Воронина
Борис Гитин
Ингеборга Дапкунайте
Егор Лесников
Наталия Лесниковская
Леонид Ниценко
Валентин Томусяк
Дарья Юргенс
Яна Брейхова
Паула Вессели
ДеФорест Келли
Лоренцо Ламас
Эван Питерс
Омар Си
Скит Ульрих
все родившиеся 20 января >>

Премьеры ТВ

Весь этот джем
20 января
ТВЦ
Одиночество
21 января
Россия 1
Один против всех
23 января
НТВ
Ян Карский. Праведник мира
26 января
Первый канал

ревью