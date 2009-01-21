Русские в Роттердаме

анонс

9 мая 2015 От «Ярослава. Тысячу лет назад» к Казани XVI века В России становится популярным историко-приключенческое кино.

18 февраля 2013 «Тюльпан». Победа в Индии На 39-м Международном кинофестивале в Индии фильм Сергея Дворцевого «Тюльпан» получил Гран-при и Приз в категории «Самый перспективный режиссер».

19 февраля 2013 Фестивали недели В последнюю неделю января завершают свою работу два фестиваля - в Роттердаме и в Гетеборге.