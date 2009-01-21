Русские в Роттердаме

В Роттердаме мировой премьерой конкурсного фильма «Голодные призраки»
(его снял Майкл Империоли
, актер из «Клана Сопрано»
, дебютировавший в качестве режиссера и сценариста) открылся 38-й Международный кинофестиваль
.
В этом году фестиваль «новаторов и первооткрывателей» проходит под руководством нового директора Рутгера Вольфсона
, который, впрочем, уже проводил фестиваль в прошлом году, но по разовому контракту, сейчас же ему даны полномочия на четыре года. Прежде Вольфсон
был директором De Vleeshal
— центра современного искусства в Мидделбурге. Мелле Даамен
, председатель совета директоров, сказал, что поскольку Вольфсон
довольно молод: «Мы можем ожидать от него новаторской фестивальной программы»
.
Пока можно заметить, что новый директор набрал в конкурс множество дебютов из стран, откуда прежде в Роттердам не ездили, география очень разнообразна: есть фильмы из Чили, Канады, Новой Зеландии, Турции, из Европы представлены Великобритания, Франция, Австрия, и примерно половина — из Азии, от Китая и Индонезии до Ирана. Многие фильмы — копродукция с европейскими компаниями. Среди полнометражных фильмов наших нет, а вот в коротком метре участвует проект «Отчаяние»
нижегородских видеохудожников Галины Мызниковой
и Сергея Проворова
— сказывается специализация директора.
А вот во внеконкурсных показах необычно много фильмов из России, так что желающие смогут познакомится с самым широким спектром отечественной кинематографии.
В программе «Блестящее будущее» собраны фильмы молодых, перспективных кинематографистов. «Свежая кровь», как называют их организаторы фестиваля. Всего в программе 83 фильма из Индии, Южной Кореи, Штатов, Англии, Франции, Германии, Китая, Македонии, Филиппин и т.д. Россию представляют «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германики
, «Шультес» Бакура Бакурадзе
, а также совместная казахско-русско-французско-немецкая картина Гуки Омаровой «Баксы»
.
В программе «Спектр» собраны работы признанных мастеров, внесших существенный вклад в мировой кинематограф. Среди полнометражных фильмов, которых более 80, есть и российские фильмы: «Полторы комнаты и окрестности» Андрея Хржановского
, «Морфий» Алексея Балабанова
, «Бумажный солдат» Алексея Германа-младшего
, «Рассвет/закат» Виталия Манского
, «Тюльпан» Сергея Дворцевого
, «Дикое поле» Михаила Калатозошвили
, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова
, а также «Песни южных морей» Марата Сарулу
(копродукция Германии, России, Франции и Казахстана). Среди короткометражных фильмов (менее 60 минут) в «Спектре» — «коротких, но острых» по словам организаторов, — «Поле, клоуны, яблоко...» Шота Гамисонии
, Pomeranie Марии Мурашовой
, «Незримое» Павла Медведева
.
Программа «Сигналы» состоит из восьми тематических разделов. Среди них «Первые вещи первых» — посвященный первым шагам великих режиссеров (Россию здесь представляет Отар Иоселиани
со своим дебютом 1959 года «Песня о цветке»
); «Голодные духи» (призраки в азиатском кино); «Молодое турецкое кино»; «Размер имеет значение» (исследование влияния формата проекции на зрительское восприятие; Россию здесь представляют Эвелина Домнич
и Дмитрий Гельфанд
с фильмом «10 000 Павлиньих Перьев в Пенящейся Кислоте»
) и другие.
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