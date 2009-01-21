«ВАЛЛ-И»
- лучший фильм!
Так посчитало
сообщество критиков в Сети Интернет (The Online Film Critics Society
), объявившее имена победителей по итогам 2008 года. «ВАЛЛ-И»
также был удостоен призов за лучший оригинальный сценарий (Эндрю Стэнтон
и Джим Рирдон
) и победил в номинации «лучшая анимационная картина».
Остальные победы распределились еще более предсказуемо.
«Темный рыцарь»
получил четыре награды — за лучшую режиссуру (Кристофер Нолан
), лучшую мужскую роль второго плана (Хит Леджер
), лучшую оригинальную музыку (Джеймс Ньютон Ховард
и Ханс Циммер
) и операторскую работу (Уолли Пфистер
).
Очень понравился кинокритикам из Сети шведский вампирский триллер «Впусти меня»
. Он стал лучшим иностранным фильмом года, удостоился наград за лучший сценарий (Джон Айвиде Линдквист
) и кинематографические дебюты — актрисе Лине Леандерссон
и режиссеру Томасу Альфредсону
.
Лучшие актеры года - Микки Рурк
(«Рестлер»
) и Мишель Уильямс
(«Венди и Люси»
), лучшая актриса второго плана — Мариса Томей
(«Рестлер»
).
Среди документальных лент победил «Человек на канате»
.
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