«ВАЛЛ-И» - лучший фильм!

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«Мы и наши близкие». Ретроспектива фильмов Глюкли и Цапли в «Родине»

18 февраля 2013

Умер создатель «Пластилиновой вороны» и братьев Колобков

В ночь с субботы на воскресенье на 57-м году жизни скоропостижно скончался известный российский мультипликатор Александр Татарский. Об этом сообщают представители анимационной студии «Пилот», которую возглавлял Татарский.