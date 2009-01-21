Джим Джармуш - на канале «Культура»

С 21 по 23 января телеканал «Культура»
представил ретроспективу фильмов одного из главных представителей американского независимого кинематографа, неоднократного призёра Каннского кинофестиваля Джима Джармуша
. Смотрите художественные фильмы «Более странно, чем в раю»
21 января в 23:55, «Вне закона»
– 22 января в 23:55, «Мертвец»
- 23 января в 23:55.
Джим Джармуш
в своих фильмах выворачивает наизнанку стереотипы, за которые пытается спрятаться большинство режиссеров. Его картины – непредсказуемая цепь случайностей, непременно приводящая к духовному преображению героя. Его герои – всегда аутсайдеры, пытающиеся не потерять свое «я» в мире, который напоминает кошмарный сон.
«Более странно, чем в раю»
- это второй фильм Джармуша
(1984), он появляется после того, как он доснимает два эпизода к своей дипломной работе — тридцатиминутной короткометражке о венгерских эмигрантах «Новый мир» (New World)
. Первая полнометражная лента режиссера «Отпуск без конца»
(1980) была снята всего за пятнадцать тысяч долларов, что является мизером по американским меркам. Однако картина сразу же получила высокие оценки киноведов. А безусловные художественные достоинства «Более странно, чем в раю»
позволили фильму получить приз «Золотая камера» за Лучший дебют на Каннском кинофестивале. Критики оценили «Более странно, чем в раю»
— как одну из важнейших лент американского независимого кино.
В схожей манере Джармуш
снял и фильмы «Вне закона»
(1986) и «Загадочный поезд»
(1989). В результате получилась своеобразная трилогия; ленты, её составляющие, дают неожиданный взгляд на Америку глазами иностранца.
Иной участи была удостоена картина «Мертвец»
(1995). В отличие от необычного многолетнего проекта Джармуша «Кофе и сигареты»
(1986 - 2003), многочастной «Ночи на Земле»
(1991), популярного «Пса-призрака»
(1999), и «Сломанных цветов»
(2005, Гран-при Каннского кинофестиваля) «Мертвец»
широкого признания дождался лишь спустя годы после выхода. Этот мистический черно-белый вестерн с медитативной музыкой Нила Янга
и Джонни Деппом
в главной роли оказался слишком иносказательным и мистическим даже для искушенной каннской публики (номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» в 1995 году). Так или иначе, сегодня многие фразы из «Мертвеца»
буквально расхватаны поклонниками творчества Джима Джармуша
на цитаты, а операторская работа по праву считается, чуть ли не одной из лучших в истории кинематографии (премия Гильдии американских кинокритиков лучшему оператору).
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