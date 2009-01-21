Джим Джармуш - на канале «Культура»

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19 февраля 2013 Проблемы пиратства в сети интернет В московском Доме Кино 24 июня состоялся семинар «Правовые и практические проблемы использования аудиовизуальных произведений в сети Интернет».

21 октября 2007 Артем Колчин снова на ринге! В Лос-Анджелесе закончились съемки фильма "Бой с тенью-2". Съемочная группа картины во главе с режиссером Антоном Мегердичевым, с чувством выполненного долга вернулась в родные края.