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Джим Джармуш - на канале «Культура»

21 января
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21 января 2009
С 21 по 23 января телеканал «Культура» представил ретроспективу фильмов одного из главных представителей американского независимого кинематографа, неоднократного призёра Каннского кинофестиваля Джима Джармуша. Смотрите художественные фильмы «Более странно, чем в раю» 21 января в 23:55, «Вне закона» – 22 января в 23:55, «Мертвец» - 23 января в 23:55.
Джим Джармуш в своих фильмах выворачивает наизнанку стереотипы, за которые пытается спрятаться большинство режиссеров. Его картины – непредсказуемая цепь случайностей, непременно приводящая к духовному преображению героя. Его герои – всегда аутсайдеры, пытающиеся не потерять свое «я» в мире, который напоминает кошмарный сон.
«Более странно, чем в раю» - это второй фильм Джармуша (1984), он появляется после того, как он доснимает два эпизода к своей дипломной работе — тридцатиминутной короткометражке о венгерских эмигрантах «Новый мир» (New World). Первая полнометражная лента режиссера «Отпуск без конца» (1980) была снята всего за пятнадцать тысяч долларов, что является мизером по американским меркам. Однако картина сразу же получила высокие оценки киноведов. А безусловные художественные достоинства «Более странно, чем в раю» позволили фильму получить приз «Золотая камера» за Лучший дебют на Каннском кинофестивале. Критики оценили «Более странно, чем в раю» — как одну из важнейших лент американского независимого кино.
В схожей манере Джармуш снял и фильмы «Вне закона» (1986) и «Загадочный поезд» (1989). В результате получилась своеобразная трилогия; ленты, её составляющие, дают неожиданный взгляд на Америку глазами иностранца.
Иной участи была удостоена картина «Мертвец» (1995). В отличие от необычного многолетнего проекта Джармуша «Кофе и сигареты» (1986 - 2003), многочастной «Ночи на Земле» (1991), популярного «Пса-призрака» (1999), и «Сломанных цветов» (2005, Гран-при Каннского кинофестиваля) «Мертвец» широкого признания дождался лишь спустя годы после выхода. Этот мистический черно-белый вестерн с медитативной музыкой Нила Янга и Джонни Деппом в главной роли оказался слишком иносказательным и мистическим даже для искушенной каннской публики (номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» в 1995 году). Так или иначе, сегодня многие фразы из «Мертвеца» буквально расхватаны поклонниками творчества Джима Джармуша на цитаты, а операторская работа по праву считается, чуть ли не одной из лучших в истории кинематографии (премия Гильдии американских кинокритиков лучшему оператору).

«Культура»
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персоны
Джонни ДеппДжим ДжармушНил Янг
фильмы
Вне законаКофе и сигаретыКофе и сигаретыМертвецНочь на ЗемлеОтпуск без концаПес-призрак: Путь самураяСломанные цветыСтраннее, чем райТаинственный поезд

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