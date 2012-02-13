Через тернии - к звездам?

В Москве завершил работу Учредительный съезд Общества друзей кино СССР (ОДК СССР). Создан добровольный и равноправный союз любительских объединений — Федерации киноклубов (ФКК), Федерации непрофессиональных кинематографистов (ФНК) и Ассоциации деятелей кинообразования (АДК). Сформированы правление— координирующий орган Общества — и ревизионная комиссия. В период между пленумами правления возглавлять Общество будет Совет председателей федераций (ассоциаций), которыми избраны соответственно И. Гращенкова, Р. Иостсонс и Р. Гузман. Участники съезда решили обойтись без президента, его обязанности будут по очереди исполнять представители «триумвирата» при полном равенстве голосов в принимаемых решениях. Первым «и. о. президента» стал Раймонд Иостсонс.



Порой казалось, что это событие не состоится никогда. «Лед тронулся!» — оптимистически воскликнул я полтора года назад после Пущинского семинара киноклубов (см. «СЭ» № 10 за 1987 год), но съезд собрался годом позже, чем было запланировано вначале. Уж слишком много сложностей возникло на пути, слишком много вопросов, на которые сразу трудно было ответить. Даже на задачи будущего Общества, способы его функционирования выявились разные, а то и противоположные точки зрения. Смысл споров сводился к одной, главной проблеме: как сделать, чтобы новое движение не выродилось в очередную бюрократическую надстройку. Предлагались и с ходу отвергались проекты уставных положений, программ, появлялись и исчезали альтернативные документы...

И все же съезд состоялся, есть Общество друзей кино.

Фойе, лестничные марши, коридоры Центрального Дома кинематографистов и Союза кинематографистов СССР в эти дни бурлили — открывая съезд, первый секретарь правления Союза Э. Климов сказал, что никогда не видел столько друзей кино вместе. Стены увешаны афишами, плакатами, рассказывающими о любительском кинодвижении в стране; по соседству развернута выставка самодельных приспособлений и аппаратуры, где можно получить консультацию авторов; обращения, воззвания, меморандумы, распространяемые среди делегатов, возникающие и распадающиеся группы людей, обсуждающих ход дебатов... О накале дискуссий говорит тот факт, что из всех предложений, обсуждавшихся на съезде в первый день, единодушно было принято единственное: сообщение мандатной комиссии о числе делегатов — их оказалось 686.

Это, конечно, хорошо, если вспомнить наше недавнее унылое единогласие. Люди страстно отстаивают свое мнение, они не сдаются без борьбы, что показали все три конференции, проходившие в рамках съезда. Но как многому еще нам надо учиться! Учиться культуре вести дискуссию, слушать и, главное, слышать друг друга. Учиться не переносить отношение к позиции оппонента на самого оппонента, и наоборот. Идти на разумные компромиссы. И в этом смысле съезд стал хорошей школой демократии.

— Ход конференции меня не удовлетворил, но он в конечном счете уравновешивается результатом,— сказал А. Никитин, президент клуба «Кинематограф» (Рязань).— Мы создали федерацию, и теперь у нас только один путь — к консолидации.



Конференция ФКК по накалу превосходила две другие и продолжалась раза в полтора дольше. Фактически она началась уже накануне открытия съезда на «вольной трибуне», где все желающие могли высказать свою точку зрения по самым главным вопросам повестки дня. Это, наверное, повысило общий тонус дискуссии, но и позволило уточнить позиции.

Наверное, самое главное в будущей деятельности Общества — самостоятельность и возможность кооперирования. Последнее вызывало у многих в предсъездовский период сомнение. Зачем мы друг другу? Что у нас общего? Боялись механического объединения, боялись перекачивания средств из одной федерации в другую. И все же большинство делегатов были уверены: объединение открывает большие перспективы. Представьте себе фестиваль кинолюбителей, фильмы которых обсуждают киноклубы. Или первичную кинообразовательную ячейку в школе или ПТУ, работающую по киноклубному принципу. Или своеобразную цепочку: участник школьного киноклуба (слушатель кинофакультатива) — студент специального отделения вуза — учитель, он же руководитель школьного киноклуба. Кстати, последнюю схему внедряет в Воронеже педагог и киновед Г. Евтушенко. Об этом она рассказала делегатам конференции АДК.

Жаркая полемика велась практически по каждому пункту, и председателю редакционной комиссии по разработке проекта Устава ФКК Л. Волчеку спать доводилось в эти дни урывками. Зато, по общему мнению, документ, принятый конференцией ФКК, наиболее демократичен и полнее других защищает интересы рядовых киноклубников.



— Что, на ваш взгляд, удалось конференции и что разочаровало? — задал я вопрос авторитетнейшему деятелю кинообразования, избранному президентом АДК, профессору И. Вайсфельду.

— Неожиданностью оказались исключительная активность каждого участника собрания, свежесть мыслей, информация об опыте, подтверждающая тезис о многовариантности кинообразования на каждом уровне. Мы же оказались не очень подготовленными к этой активности и наши уставные структуры, как выяснилось, недостаточно гибки, чтобы вобрать в себя все это многообразие. И все же главное — мы создали уникальную «тройственную» структуру ОДК, и наша задача— показать всему миру ее возможности. Поэтому я полагаю, что ближайший международный смотр любительского кинодвижения должен включить в себя все три его направления.



По взаимному соглашению учредители — СК СССР, Госкино СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ — предоставляют друзьям кино дотации еще два года, после чего Общество будет содержать себя само. Для этого предполагается наладить собственную производственную базу, оказывать различные услуги государственным и общественным организациям, проводить киноклубные показы фильмов, кинофестивали, творческие встречи... Открываются многочисленные и во многом уникальные возможности. Но в голосе известного деятеля кинолюбительского движения, руководителя киностудии «Юность» из Ярославля Р. Юстинова не слышно радости.

— Боюсь, мы можем утратить тот дух добра, который царил у нас до сих пор,— говорит он.— Его вытеснит дух коммерции. Как только кинолюбители начнут зарабатывать деньги, свободное творчество отойдет на второй план. Непрофессиональные кинематографисты поневоле окажутся в положении, когда им придется думать прежде всего о прибыли и прочих прозаических вещах. И вообще, похоже, на нашей конференции забыли о... простом кинолюбителе. Даже среди делегатов было больше функционеров, профессиональных руководителей киностудий. Смогут ли они позаботиться об истинных любителях больше, чем те сами о себе?

Возможно, эта точка зрения прозвучит диссонансом с настроением большинства участников съезда, которые разъезжались по домам с радостным чувством. Их можно понять: главное сделано, Общество существует. Но важно и другое— осознать, что все только начинается. И поиск. И борьба. И черновая, будничная работа.



Борис Пинский,

спец. корр. «Советского экрана»

(«Советский экран» № 4, 1989 год)