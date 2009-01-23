«Оскар 2009». Номинанты

Стали известны номинанты на премию Американской киноакадемии «Оскар» этого года, вручение которой состоится в конце февраля.
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
Загадочный случай Бенджамина Баттона
Фрост/Никсон
Милк
Чтец
Миллионер из трущоб
ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР
Дэвид Финчер
(Загадочный случай Бенджамина Баттона
)
Рон Ховард
(Фрост/Никсон
)
Гас Ван Сэнт
(Милк
)
Стивен Долдри
(Чтец
)
Дэнни Бойл (Миллионер из трущоб
)
ЛУЧШИЙ АКТЕР
Ричард Дженкинс (Посетитель)
Фрэнк Лангелла (Фрост/Никсон
)
Шон Пенн
(Милк
)
Брэд Питт
(Загадочный случай Бенджамина Баттона
)
Микки Рурк
(Борец
)
ЛУЧШАЯ АКТРИСА
Энн Хэтэуэй
(Рейчел выходит замуж
)
Анджелина Джоли
(Подмена
)
Мелисса Лео (Замерзшая река)
Мерил Стрип
(Сомнение)
Кейт Уинслет
(Чтец)
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Комплекс Баадер-Майнхоф
Класс
Отбытия
Реванш
Вальс с Баширом
ЛУЧШИЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ
Кортни Хант (Замерзшая река)
Майк Ли (Беззаботная
)
Мартин МакДонах (Залечь на дно в Брюгге
)
Дастин Лэнс Блейк (Милк
)
Эндрю Стэнтон, Джим Рирдон, Пит Доктер (ВАЛЛ-И
)
ЛУЧШИЙ АДАПТИРОВАННЫЙ СЦЕНАРИЙ
Эрик Рот, Робин Суикорд (Загадочный случай Бенджамина Баттона
)
Джон Патрик Шэнли (Сомнение)
Питер Морган (Фрост/Никсон
)
Дэвид Хэйр (Чтец)
Саймон Бофой (Миллионер из трущоб
)
ЛУЧШАЯ МУЗЫКА
Александр Деспла (Загадочный случай Бенджамина Баттона
)
Джеймс Ньютон Ховард
(Защита)
Дэнни Элфман
(Милк
)
А. Н. Раман (Миллионер из трущоб
)
Томас Ньюман (ВАЛЛ-И
)
ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА
Том Стерн (Подмена
)
Клаудио Миранда (Загадочный случай Бенджамина Баттона
)
Уолли Пфистер (Темный рыцарь
)
Крис Менгес, Роджер Дикинс (Чтец)
Энтони Дод Мэнтл (Миллионер из трущоб
)
ЛУЧШИЙ АКТЕР ВТОРОГО ПЛАНА
Джош Бролин
(Милк
)
Роберт Дауни-младший
(Солдаты неудачи
)
Филип Сеймур Хоффман
(Сомнение
)
Хит Леджер
(Темный рыцарь
)
Майкл Шэннон (Дорога перемен
)
ЛУЧШАЯ АКТРИСА ВТОРОГО ПЛАНА
Эми Адамс
(Сомнение)
Пенелопа Крус
(Викки Кристина Барселона
)
Виола Дэвис (Сомнение)
Тараджи П. Хенсон (Загадочный случай Бенджамина Баттона
)
Мариса Томей
(Борец
)
ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ
Вольт
Кунг-фу Панда
ВАЛЛ-И
ЛУЧШИЙ ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК
Джеймс Джей Мураками, Гэри Феттис (Подмена
)
Дональд Грэм Бёрт, Виктор Джей Зольфо (Загадочный случай Бенджамина Баттона
)
Натан Кроули, Питер Ландо (Темный рыцарь
)
Майкл Карлин, Ребекка Оллеуэй (Герцогиня
)
Кристи Зи, Дебра Шут (Дорога перемен
)
ЛУЧШИЕ КОСТЮМЫ
Кэтрин Мартин (Австралия
)
Жаклин Уэст (Загадочный случай Бенджамина Баттона
)
Майкл О'Коннор (Герцогиня
)
Дэнни Гликер (Милк
)
Альберт Уолски (Дорога перемен
)
ЛУЧШИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
Измена
Встречи на краю мира
Сад
Человек на проволоке
Беспокойная вода
ЛУЧШИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
Сознание
Последний дюйм
Улыбающийся Пинки
Свидетель с балкона 306 комнаты
ЛУЧШИЙ МОНТАЖ
Кирк Бакстер, Ангус Уолл (Забавный случай Бенджамина Баттона
)
Ли Смит (Темный рыцарь
)
Майк Хилл, Дэн Хэнли (Фрост/Никсон
)
Эллиот Грэм (Милк
)
Крис Дикенс (Миллионер из трущоб
)
ЛУЧШИЙ ГРИМ
Грэг Кэнном (Загадочный случай Бенджамина Баттона
)
Джон Кальоне, Конор О'Салливан (Темный рыцарь
)
Майк Элизальде, Том Флутц (Хеллбой II: Золотая армия
)
ЛУЧШАЯ ПЕСНЯ
Down to Earth (ВАЛЛ-И
)
Jai Ho (Миллионер из трущоб
)
O Saya (Миллионер из трущоб
)
ЛУЧШИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ
Дом маленьких кубиков
Уборная история/Любовная история (режиссер Константин Бронзит)
Oktapodi
Presto
Сюда наверх
ЛУЧШИЙ СРЕДНЕМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ
На линии
Манон на асфальте
Новый мальчик
Свинья
Страна игрушек
ЛУЧШИЙ ЗВУКОВОЙ МОНТАЖ
Ричард Кинг (Темный рыцарь
)
Фрэнк Элнер, Кристофер Бойес (Железный человек
)
Том Сэйерс (Миллионер из трущоб
)
Бэн Бёртт, Мэттью Вуд (ВАЛЛ-И
)
Уили Стэйтмэн (Особо Опасен
)
ЛУЧШИЙ ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
Дэвид Паркер, Майкл Семаник, Рен Клис, Марк Уэйнгартен (Забавный случай Бенджамина Баттона
)
Лора Хиршберг, Гэри Рримццо, Эд Новик (Темный рыцарь
)
Йан Тэпп, Ричард Прик, Резул Пукутти (Миллионер из трущоб
)
Том Майерс, Майкл Семаник, Бэн Бёртт (ВАЛЛ-И
)
Крис Дженкинс, Фрэнк А. Монтаньо, Петр Форехт (Особо опасен
)
ЛУЧШИЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Эрик Барба, Стив Приг, Бёрт Дэлтон, Крейг Бэррон (Загадочный случай Бенджамина Баттона
)
Ник Дэвис, Крис Корбуд, Тим Уэббер, Пол Франклин (Темный рыцарь
)
Джон Нельсон, Бен Сноу, Дэн Судик, Шэйн Мэхен (Железный человек
)
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