«Оскар 2009». Номинанты

анонс

На главную роль в картину «Плюс один» был утвержден популярный американский актер Джереми Дэвис.

27 января 1937

Составлен сценарий бесспорно политически грамотно

Иосиф Виссарионович Сталин, понимая значение кино, его воздействие на население, лично редактировал сценарии всех советских кинофильмов. Письмо Сталина Шумяцкому — от 27 января 1937 года по поводу сценария фильма «Великий гражданин» (сам Б.