«Naked cinema». Обстоятельства

Два года назад Павел Руминов
придумал проект «Naked Cinema»
, в которую включил серию любительских, экспериментальных фильмов неигрового характера. В 2008 году в Москве и Петербурге были показаны три первые программы этого проекта. 21-23 января этого года прошли еще три встречи.
Теперь уже так - «Naked Cinema»
- можно окрестить целое направление в любительском кино и видео. «По сути это не фильмы, а эскизы невероятных, невозможных для постановки обычным способом историй, которые только и могут быть материализованы только при помощи раскрепощающей антитехнологической эстетики «Naked Cinema»»
, - так обозначил в релизе Павел Руминов
основную идею проекта.
Основы «Naked Cinema»
, «голого кино», близки фон Триеровской «Догме»
- Павел тоже призывает отказаться от дорогого оборудования, студий, павильонов, стотысячных камер. Но в эпоху, когда многие считают, что идеи «Догмы»
давно мертвы, Руминов
пошел еще дальше - предложил отказаться вообще от всего - продюсеров, актеров, операторов, сценария, бюджета и самое главное - от славы, признания, фестивалей. Просто бери камеру и иди снимай фильмы. Впрочем, так многие и поступают, Youtube
забит любительским видео.
Фильмы, которые демонстрировались зрителям Актового зала
первые два вечера, как раз представляли собой «Naked Cinema»
, один из фильмов создатели сами видели в первый раз.
«Отрубите себе голову и сдайте свои ожидания»
, - попросил зрителей режиссер перед просмотром.
Фильм «Монтажные инвенции и этюды, или краткая история фортепьянной музыки»
представляет собой 9 сонат, 9 миниатюр на музыку классиков - Баха, Генделя, Шопена, Листа и др. Автор нашел в классической музыке бесконечный источник вдохновения, и снял кино в виде эмоционального путешествия, сборника высказываний о жизни, природе вещей, любви, материнстве.
«Мы делали фильм, не напрягаясь. Как только начинали напрягаться, мы выкидывали этот материал»
, - рассказывал Руминов
.
В этюдах прослеживаются повторяющиеся сюжеты: мать и дитя, ребенок смотрит телевизор, обязательно море, вода, как символ жизни, люди на улице. Сцены из жизни обыденные или очень-очень важные, как-то рождение ребенка на свет (роды, опять же, в воду красиво смонтированы с видами морских волн), прекрасные девушки.
Много жизни и очень много позитива.
Некоторые зрители при просмотре раскачивались, достигая за счет музыки и «доброй» картинки какой-то неведомой степени экзальтации.
Еще один фильм, который не идет по пути имитации жизни, а просто передает ее фотографически - «Kate Andreas. A neorealist musical»
.
Катя Андреас
поет, а Павел ее снимает. Она поет в трамвае, супермаркете и других общественных местах. Основа фильма - это голос девушки и настроение, которое создает музыка.
Павел лукавит, говоря о том, что кино может снимать всякий. Конечно, каждому человеку есть, что рассказать, но не каждый обладает талантом рассказчика, и не каждого захочется слушать. Режиссер Руминов
- умный, образованный, с богатой фантазией, нетривиальным взглядом на природу вещей, из тех, кто умеет красиво рассказать, передать свои ощущения. Несомненно, это талант автора, художника, но еще и талант просто легкого, добросердечного человека, который не только грамотно изъясняется по-русски, но и в совершенстве владеет киноязыком. Мне кажется, что кино Руминова
- не только лекарство для настроения. Отрубать голову все-таки не стоит. Его фильмы еще и интересны, то есть рождают мысли. Можно просто созерцать жизнь на экране, а можно учиться. Руминовские
этюды как новогодняя коробка с конфетами. Каждый новый кадр - сюрприз с начинкой. Уверена, что эти фильмы могут служить своеобразной энциклопедией любительского кино, потому что содержат огромное количество информации о том, что можно сделать силами ручной камеры и простейшего монтажа.
Возможно, взгляд Павла Руминова
на мир несколько инфантилен, ведь он не разбирает предметы и явления на составляющие сущности, не препарирует мир, а высвечивает целиком то одно, то другое, и с равным вниманием вглядывается во все - и в глаза ребенка, и в надкусанный бублик. По утверждению режиссера, во всем можно найти источник красоты. Вот и давайте будем тоже почаще это делать.
В последний вечер, 23-его января, в Актовом зале Павел Руминов
показал «Обстоятельства»
- романтическую комедию, новый игровой полнометражный фильм, студийный, дорогой, с бюджетом в 1,5 миллиона. Впечатления от кино самые положительные. Вы не поверите, но это действительно комедия. Очень смешная.
Полтора часа смеха (на DVD будет два часа).
Прекрасный актерский ансамбль, одну маленькую роль исполняет сам режиссер (еще и актерский талант, ну, это уж слишком!).
Много говорить про «Обстоятельства»
не хочется, с прокатом фильма пока ничего не ясно, но будем надеяться, что выйдет в обозримом будущем.
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