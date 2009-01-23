«Не думай про белых обезьян». Премьера

анонс

13 марта 1944

Премьера исторического блокбастера «Кутузов»

13 марта 1944 года на экраны вышел фильм В. Петрова «Кутузов» («Мосфильм»). Роль Кутузова сыграл Алексей Дикий, выпущенный к этому времени из застенков.