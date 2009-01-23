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«Не думай про белых обезьян». Премьера

23 января
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23 января 2009
Даже премьеру своего нового фильма «Не думай про белых обезьян», которая состоялась 22 января в московском кинотеатре «Художественный», Юрий Мамин устроил по особому сценарию, не как у всех! Вместо привычного выхода режиссера на сцену и представления группы перед началом показа, к публике обратился актер Михаил Тарабукин.
- Я хочу представить вам не просто режиссера, а композитора, учителя, мужа, отца и брата – Юрия Борисовича Мамина!
Под аплодисменты гостей режиссер прошелся по сцене и, к удивлению многих, спустился с нее, не сказав ни слова. Вместо этого Мамин направился к пианино, спрятавшемуся в «кустах» кинозала и начал импровизировать, словно взаправдашний тапер. На экране демонстрировались фрагменты всего, что сделал Мамин в кино и на телевидении. Были там кадры из «Праздника Нептуна», фильмов «Фонтан», «Окно в Париж» и «Бакенбарды», были и фрагменты популярной программы «От форте до пьяно». Зрителям элегантно напомнили творения нашего киносатирика, талантливого ученика Эльдара Рязанова. А уже потом Юрий Мамин поднялся на сцену, чтобы представить немногочисленную группу: Людмилу Самохвалову (жену и продюсера фильма), актера Михаила Тарабукина, музыканта и аранжировщика Романа Заславского. Режиссер говорил долго, минут двадцать, но публику это вовсе не утомляло. Наоборот, многие впервые открыли для себя факты о том, как создавалась лента.
- Фильм сняли быстро, за 3 месяца, но путь к зрителю занял почти 4 года. Если бы не моя жена, которая, пожертвовав своей актерской карьерой, ушла в продюсирование и нашла деньги на то, чтобы закончить картину, фильм, возможно, так и остался бы на полке. Ей удалось убедить инвесторов помочь картине.
Еще режиссер рассказал, что актеры работали на площадке под метроном. Пожалуй, такая практика использовалась впервые в нашем кинематографе. Поэтому стихотворный ритм фильма звучит как музыка. Ну и самое главное – в картине нет ни одной музыкальной паузы. Мелодия присутствует весь час сорок минут!
К сожалению, на премьере не смогла быть дочь режиссера Катерина Ксеньева, которая сыграла главную роль в «Не думай про белых обезьян». Катерина сейчас находится в Нью-Йорке, где готовит американскую премьеру фильма. Зато в беседе с журналистами режиссер так прокомментировал решение пригласить свою дочь в свой новый проект.
- Просто для «Обезьян» не смог найти равной актрисы. Сам не ожидал, что у Кати окажутся такие способности. Я сдался, когда увидел ее дипломный спектакль у Юрия Томошевского «Санта-Крус». Это была очень сильная работа. У нее есть еще одно качество помимо актерского темперамента – она трудоголик. И для нее нет мелочей.
Вчера «Не думай про белых обезьян» стартовал в прокате. Всего 40 копий, но это не огорчает режиссера.
- Тарковского показывали в одном кинотеатре Москвы, а знаменитая комедия «Окно в Париж» шла в том самом Париже 6 месяцев подряд - добавляет режиссер.
Новый фильм Мамина крайне необычен и порой кажется сложным для восприятия, хотя, как заявляет маэстро, – это не фильм, а танец слов, и значит, в этом удивительном танце вальсируют двое: сатира и актуальность.
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персоны
Катерина КсеньеваЮрий МаминЭльдар РязановЛюдмила СамохваловаМихаил ТарабукинЮрий Томошевский
фильмы
БакенбардыНе думай про белых обезьянОкно в ПарижПраздник НептунаФонтан

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«Не думай про белых обезьян». Премьера фотографии
«Не думай про белых обезьян». Премьера фотографии
«Не думай про белых обезьян». Премьера фотографии
«Не думай про белых обезьян». Премьера фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Татьяна (Москва)   21.12.2009 - 01:08
Гениальный фильм! Настолько глубокий и истинный смысл поиска себя, что этот фильм западает глубоко в душу. Действительно, если человек задумался о свем пути, назад дороги уже нет и прежним стать... читать далее>>
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