«Золотой орел». Победители

В ночь с 23 на 24 января в Первом павильоне «Мосфильма»
были объявлены победители премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел»
. Лучшим фильмом признано «Дикое поле» Михаила Калатозишвили
.
«Дикое поле»
победило также в номинациях «Лучшая музыка» (Алексей Айги
) и «Лучший сценарий» (Петр Луцик
и Алексей Саморядов
, посмертно).
Лучшим режиссером стал директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров
(«Исчезнувшая империя»
).
Среди актеров победили Константин Хабенский
(«Адмиралъ»
) и Ксения Раппопорт
(«Юрьев день»
).
Таким образом распределилась главная четверка премии. Что же касается остальных «Золотых орлов»
, то они также попали в добрые руки:
Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий включительно) - «Диверсант. Конец войны»
(реж. Игорь Зайцев
)
Лучший телевизионный сериал (более 10 серий) - «Ликвидация»
(реж. Сергей Урсуляк
).
Лучший неигровой фильм - «Гибель империи. Византийский урок»
(реж. Ольга Савостьянова
)
Лучший анимационный фильм - «Колыбельные мира»
(реж. Елизавета Скворцова
)
Лучшая женская роль на телевидении - Ксения Раппопорт
(«Ликвидация»
)
Лучшая мужская роль на телевидении - Владимир Машков
(«Ликвидация»
)
Лучшая женская роль второго плана - Ирина Купченко
(«Розыгрыш»
)
Лучшая мужская роль второго плана - Армен Джигарханян
(«Исчезнувшая империя»
)
Лучшая операторская работа - Алексей Родионов
и Игорь Гринякин
(«Адмиралъ»
)
Лучшая работа художника постановщика - Людмила Ромашко
, Александр Кондратов
, Татьяна Лаптева
(«Ликвидация»
)
Лучшая работа художника по костюмам - Мария Мордкович
, Наталья Гмыря
(«Адмиралъ»
)
Лучший монтаж фильма - Мария Сергеенкова
(«Мы из будущего»
)
Лучшая работа звукорежиссера - Владимир Литровник
(«Адмиралъ»
)
Лучший зарубежный фильм в российском прокате - «Нефть» (There Will Be Blood)
Специальный приз - Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК)
(награда вручалась впервые)
Почетные призы за выдающийся вклад в киноискусство - Алексей Петренко
и Фэй Данауэй
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