«Золотой орел». Победители

анонс

13 февраля 2012 ММКФ: Последний кадр В пятницу на 30-м Московском международном кинофестивале показывали и обсуждали последние конкурсные картины, члены жюри ходили в раздумьях, а публика гадала, кто же получит награды. А тем временем в Москву на ММКФ прилета очередная звезда мирового кинематографа – знаменитая французская актриса Милен Демонжо.

11 августа 2006 "А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться…" В этот день, 11 августа 1973 года, по первому каналу Центрального телевидения в 19.30 показали первую серию "Семнадцати мгновений весны" (режиссер Татьяна Лиознова). Вся страна на двенадцать вечеров стала аудиторией сериала.

18 февраля 2013 «Немое Кино + Живая Музыка»: «Фауст» 17, 18, 19 сентября в киноцентре «Родина» Александр Улаев (SAMOSAD BAND), DJ Andwhy и аккордеонистка Эвелина Петрова выступили в роли таперов.