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Вечер в память Динамита

24 января
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24 января 2010
24 января в клубе «Техника Молодежи» состоялся благотворительный вечер памяти Владимира Турчинского.
Вспомнить актера, шоумена и спортсмена, ушедшего из жизни 40 дней назад, собрались его друзья и близкие: Денис Клявер, Евгений Маргулис, Дмитрий Носов, Александр Носик, Андрей Чернышов, Кирилл Андреев, братья Крестовские и другие.
Ведущий вечера Сергей Рост, один из ближайших друзей Владимира, сказал, что очень большое количество людей хотело приехать в клуб: «Звонили все, кто только можно — Володя умел дружить, к нему многие очень позитивно относились». Но помещение все-таки не такое большое, чтобы вместить всех желающих...
Приехавшие артисты пели и делились воспоминаниями о Владимире. Всех гостей встречала вдова - Ирина Турчинская, и именно она попросила их не бояться ранить ее улыбками и позитивным настроением: «Володя был очень веселым человеком. Поэтому сегодня именно таким должен быть и наш вечер».
Помимо профессиональных музыкантов на концерте выступила 9-летняя дочь Владимира Ксюша, она вместе с бывшим директором актера Еленой Дари исполнила незабываемый танец с элементами брейк-данса.
Кроме того гостям вечера показали фильм о Турчинском, в котором снялись его жена, мама Нина Николаевна и многочисленные друзья ушедшего артиста.
Все средства, вырученные за концерт, пойдут в детский приют, в который регулярно ездил Володя, а также в детский благотворительный фонд «Солнечный город» для специальных нужд.

Фоторепортаж Валерия Лукьянова
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Кирилл АндреевДенис КляверИван КокоринВладимир КристовскийСергей КристовскийЕвгений МаргулисАлександр НосикДмитрий НосовАлексей ОгурцовАлександр ПушнойВиктория Пьер-МариАлександр РевваСергей РостВладимир ТурчинскийАндрей Чернышов

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Вечер в память Динамита фотографии
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№ 1
Татьяна Люлькин (Сан Франциско)   31.01.2010 - 17:23
Что я могу сказать. Володя , без тебя очень плохо. Я почему-то была уверена , что успею что-нибудь для тебя написать. Прости , не успела. Ты всегда был и будешь оставаться одним из моих самых любимых российских... читать далее>>
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