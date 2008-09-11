Необходимо начать работу по созданию детской фильмы

В Наркомпросе состоялось совещание о детском кино, созванное Агитпропом ЦК ВКП(б), Наркомпросом и ЦС ОДСК. С докладом "О задачах школьного кино" выступила Н.К. Крупская.
После вступительного слова К.В. Мальцева совещание заслушало краткую речь Н.К. Крупской о неблагоприятной ситуации, складывающейся с детским фильмом.
По итогам обсуждения было признано необходимым начать работу по созданию детской фильмы и выработать ее тип, на первое время произвести тщательный отбор среди имеющихся фильм и, наконец, перемонтировать часть имеющегося материала с целью приспособления для детей. Эту работу, а равно как и работу по оформлению детского сеанса, необходимо сконцентрировать в Наркомпросе. Необходимо вменить в обязанность ОНО систематически устраивать детские утренники, опираясь на ОДСК
и привлекая к работе педагогов. Что касается ОДСК, то оно должно взять на себя организацию общественных сил вокруг детского кино.
Однако, потребовалось ещё не одно совещание по вопросу детского кино...
В 1935 году состоялась 1-я Всесоюзная конференция по детскому кино, которая обсуждала, как воплотить в жизнь постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) "Об улучшении выпуска картин для детей". В 1936 году было собрано аналогичное совещание по детской литературе. Фильмы для детей снимались на разных студиях, поэтому в эпоху централизации и унификации производства решено было создать единый центр по производству "идеологически выдержанных" детских лент. В июле 1936 г. на базе звуковой фабрики "Рот-фронт", принадлежавшей ранее "Межрабпомфильму", было создано новое предприятие "Союздетфильм" (директор А. Канторович).
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