Необходимо начать работу по созданию детской фильмы

анонс

28 мая 2007 Любовь деревенского милиционера В июне 1973 года на экраны вышел фильм Виталия Мельникова "Здравствуй и прощай" - трогательная, милая история о любви деревенского милиционера и многодетной молодой колхозницы (Людмила Зайцева), так и не решившейся покинуть мужа-алкоголика (Михаил Кононов).

18 февраля 2013 Компания Star Media завершила съемки проекта "Смерть шпионам 2" голосом Левитана, воем воздушной тревоги и эффектными взрывами 25 июня, словами режиссера Анны Гресь «Стоп. Снято. Всем спасибо!» завершилась девятимесячная работа над детективом «Смерть шпионам 2»

1 октября 2006 Кино болен. Капитализм засыпал ему глаза золотом В журнале "Кино-фот" опубликована декларация В.В. Маяковского "Кино и кино". В ней, в частности, говорилось: "Но - кино болен. Капитализм засыпал ему глаза золотом.