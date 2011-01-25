Номинанты 83-й кинопремии «Оскар»

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не оказалось в списке номинантов в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
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Впервые за долгое время - не о разводе
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Актриса больше не верит в романтические идеалы
Новости кино
Самая известная кинематографическая антипремия мира в очередной раз обозначила претендентов на звание «лучших из худших» в киноиндустрии.
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Антиутопии, Большой театр, космос, человек-медведь и Крым - чем будут развлекать зрителей отечественные фильмы в новом году
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Динамичное, но глупое продолжение боевика, который этим и прославился
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Дружба на всю катушку: 10 иностранных шоу для детей и взрослых
Спутник телезрителя
21 января, РЕН ТВ, 21.40
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