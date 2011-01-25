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Номинанты 83-й кинопремии «Оскар»

25 января
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25 января 2011
Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на кинопремию «Оскар». Число номинантов на лучший фильм увеличено с пяти до десяти. В пятерке бесспорных фаворитов: «Король говорит», «Черный лебедь», «Социальная сеть», «Боец» и «Железная хватка».
Ведущими 83-й ежегодной церемонии вручения Оскаров, которая состоится 27 февраля 2011 года, стали Энн Хэтэуэй и Джеймс Франко.
Лучший фильм года:
127 часов (127 Hours)
Чёрный Лебедь (Black Swan)
Боец (Fighter, The)
Начало (Inception)
Детки в порядке (The Kids Are All Right)
Король говорит! (The King's Speech)
Социальная сеть (Social Network, The)
История игрушек 3 (Toy Story 3)
Железная хватка (True Grit)
Зимняя кость (Winter's Bone)

Лучшая мужская роль: Хавьер Бардем (Бьютифул), Джефф Бриджес (Железная хватка), Джесси Айзенберг (Социальная сеть), Колин Ферт (Король говорит!), Джеймс Франко (127 часов)

Лучшая женская роль:
Аннетт Бенинг («Детки в порядке»), Николь Кидман («Кроличья нора»), Дженнифер Лоуренс («Зимняя кость»), Натали Портман («Черный лебедь»), Мишель Уильямс («Голубой Валентин»)
Лучшая мужская роль второго плана:
Кристиан Бейл («Боец»), Джон Хоукс («Зимняя кость»), Джереми Реннер («Город воров»), Марк Руффало («Детки в порядке»), Джеффри Раш («Король говорит!»)
Лучшая женская роль второго плана:
Эми Адамс («Боец»), Хелена Бонэм Картер («Король говорит!»), Мелисса Лео («Боец»), Хейли Стейнфилд (Железная хватка), Джеки Уивер («Царство зверей»)
Лучшая режиссерская работа:
Даррен Аронофски («Черный лебедь»), Дэвид Финчер («Социальная сеть»), Том Хупер («Король говорит»), Дэвид О. Расселл («Боец»), Джоэл Коэн, Этан Коэн (Железная хватка)

Лучший фильм на иностранном языке:
Бьютифул (Biutiful), Клык (Dogtooth), Месть (Hævnen), Погорельцы (Incendies), Вне закона (Hors-la-loi)
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персоны
Эми АдамсДжесси АйзенбергДаррен АронофскиХавьер БардемКристиан БейлАннетт БенингХелена Бонэм КартерДжефф БриджесНиколь КидманДжоэл КоэнИтан КоэнМелисса ЛеоДженнифер ЛоуренсНатали ПортманДэвид О. РасселлДжеффри РашДжереми РеннерМарк РуффалоХейли СтейнфилдДжеки УиверМишель УильямсКолин ФёртДэвид ФинчерДжеймс ФранкоДжон ХоуксТом ХуперЭнн Хэтэуэй
фильмы
127 часовБоецБьютифулВне законаГолубой ВалентинДетки в порядкеЖелезная хваткаЗимняя костьИстория игрушек: Большой побегКлыкКороль говорит!Кроличья нораМестьНачалоПо волчьим законамПогорельцыСоциальная сетьЧёрный лебедь

обсуждение >>
№ 3
Катерина Иванова-Лучьевская   12.02.2011 - 23:12
Лучшая актриса по моему мнению - Натали Портман, пора бы уже ей и Оскар дать, а то все номинации... Р.S уважаемый(ая) О.Ю.Ч, Колин Ферт давно уже не "вечный мистер Дарси", хотя бы потому что... читать далее>>
№ 2
О.Ю.Ч. (Ростов)   25.01.2011 - 22:16
Радует номинант Колин Ферт. Радует, что не остался он вечным "мистером Дарси",а растет в своей карьере. Уже и до "Оскара" добрался. Сама по себе номинация на эту кинонаграду уже есть... читать далее>>
№ 1
Мицкевич Михаил (Минск, Беларусь)   25.01.2011 - 21:33
Давно уже не было в номинациях Оскара столько достойных фильмов. Не политкорректной и коммерческой дребедени, а настоящего драматического кино. Этот год удачен. Словно былые времена Киноакадемии вернулись. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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