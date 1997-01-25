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Ермак в Доме кино

25 января
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25 января 1997
В Москве в Доме кино прошла премьера фильма режиссеров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова "Ермак". Фильм снимался более десяти лет, но о его прокатной судьбе ничего не было слышно.
Картина воспроизводит быт и нравы противоречивого века: кровопролитные бои на Волге и за Уралом, ужасы дыбы, плена и долгой осады, коварные убийства и последствия татарских набегов.
Американские кинематографисты предлагали дать на съемки фильма 18 миллионов долларов, но с условием, что в главной роли будет сниматься Арнольд Шварценеггер. В планы Ускова и Краснопольского это не входило и они предложили Шварценеггеру вторую по значению роль - атамана шайки бандитов Ваньки Кольцова (его сыграл потом Никита Джигурда). А у голливудских звезд первой величины в контракте записано, что они могут играть только главные роли. В итоге в роли завоевателя Сибири Ермака Тимофеевича снялся известный актер, рекордсмен по исполнению ролей исторических личностей - Виктор Степанов. В роли царя Ивана Грозного блистал Евгений Евстигнеев. Эта роль стала последней в жизни великого мастера. Вскоре после окончания съемок актер скончался.
Фильм снимался на Алтае, в СНГ, а так же в Сирии. Богатые интерьеры московского Кремля, казацкую город - крепость, старинные струги, фантастической красоты природу - все это можно увидеть в этой остросюжетной ленте.
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Никита ДжигурдаЕвгений ЕвстигнеевВиктор Степанов
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Ермак в Доме кино фотографии
Ермак в Доме кино фотографии
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№ 1
Елена Пелипенко (Краснодар)   19.05.2012 - 01:07
Ох, уж эти американцы)) Самомнение!.. Они уже сняли.. по-своему, по-американски) "Анну Каренину". Красиво и гладко, но блин! даже детали в одежде не потрудились проследить, чтоб соответствовало..... читать далее>>
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