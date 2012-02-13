Заключительный акт одной драматической истории. Одной из многих...

Мы до сих пор не знаем истинного масштаба потерь, понесенных нашим кинематографом во времена «развитого социализма». Сколько картин было изуродовано многочисленными поправками, скольким замыслам вообще не дано было осуществиться? Режиссеров, которые не соглашались вносить поправки в уже готовые фильмы, иногда просто отстраняли от работы приказом. Вот заключительный акт одной из таких драматических историй.



Приказ по Одесской киностудии художественных фильмов от 25.1.1983 года.

О режиссере-постановщике тов. Муратовой К. Г.

В соответствии с ранее изданными по студии приказами, определяющими меры по завершению производства кинофильма «Дети подземелья», совет при директоре студии 18 января с. г. рассмотрел на своем заседании вопрос об ответственности режиссера-постановщика К. Муратовой за невыполнение приказов по студии, за допущенные непроизводительные расходы, нарушения технологической, трудовой и исполнительской дисциплины.

(...) т. Муратова своими рапортами от 3 января с. г. и от 10 января с. г. категорически отказалась выполнить требования Госкино УССР, изложенные в заключении по черновому монтажу, а затем и требования приказа по студии (...)

Совет при директоре студии признал такое поведение режиссера-постановщика абсолютно недопустимым, нетерпимым, свидетельствующим о ее неуважительном отношении к критическим замечаниям, пренебрежительном отношении к интересам коллектива студии, его обязанностям в соблюдении плановой, финансовой, государственной дисциплины.

Руководствуясь рекомендациями совета при директоре студии и разъяснениями Председателя Госкино УССР, изложенными в его телеграммах, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Договор с тов. Муратовой К. Г. на постановку фильма «Дети подземелья» на основании п. 16 этого договора расторгнуть. Тов. Муратову К. Г. от постановки фильма «Дети подземелья» отстранить, как несправившуюся.

2. Представление Госкино УССР о лишении тов. Муратовой К. Г. тарификации режиссера-постановщика (...)



В ответ Кира Муратова потребовала не считать её режиссером фильма и убрать её фамилию из титров.



Режиссеру-постановщику фильма «Дети подземелья» тов. Муратовой К. Г.

Уважаемая Кира Георгиевна!

Изложенная в Ваших заявлениях просьба об исключении Вашей фамилии из титров выполнена быть не может. Картина снята, смонтирована, озвучена Вами, все поправки выполнены при Вашем непосредственном участии. Внесение предложенных поправок предусмотрено подписанным Вами договором со студией.

Ваше утверждение, что внесение этих поправок искажает написанный Вами сценарий, не соответствует действительности. Напротив, забота о качестве фильма нуждается в продолжении работы по его приведению в соответствие с утвержденным сценарием.

Збандут.



Кира Муратова, из интервью:

«Фильм начали кромсать. Я знаю, что чиновники очень не любят, когда режиссеры убирают свою фамилию из титров, и пообещала это сделать. Мне сказали: "Ну и убирайте! Какую поставить?" Тогда в злости сказала: "Да какую хотите - Иванов, Петров, Сидоров!" - и они поставили - Иван Сидоров. И до времени положили изрезанный фильм "на полку"»

Публикация журнала "Советский экран" № 10, 1989 год.

Автор - Валерий Фокин