«Операция «Валькирия». Премьера

События, связанные с попыткой высших офицеров Вермахта уничтожить Гитлера, уже не раз привлекали внимание кинематографистов. Один из фильмов назывался «Операция «Валькирия»
. Новый фильм режиссера Брайана Сингера
(«Подозрительные лица»
, «Способный ученик»
) под тем же названием – это как минимум десятая, по самому скромному счету, киноверсия той истории. Фильм снимался в местах реальных событий. Многие отмечают внешнее сходство актёра Тома Круза
, сыгравшего главную роль, с его историческим прототипом. 26 января Том Круз
прибыл на московскую премьеру фильма «Операция «Валькирия»
.
О том, что означает его появление в России, больше всего сказал тот факт, что актера пригласили для интервью на такую официальную площадку, как программа «Время»
. На встрече с журналистами Том Круз
перво-наперво признался, что не спал всю ночь, - так волновался оттого, что находится в Москве. После этого он сразу перешел к делу, поразив всех следующим высказыванием: «Наверное, у каждого из нас в детстве была мечта – убить Гитлера»
.
Полковник Клаус фон Штауффенберг, герой из реальной жизни, личность, поразившая создателей фильма. Немецкий офицер, занимающий высокий пост и в конце рискующий всем, чтобы пронести бомбу в кабинет Адольфа Гитлера.
Том Круз
: «Мне кажется, это история как бы встает над временем. Любой человек, который посмотрит этот фильм, задаст себе вопрос: «А как бы я поступил на его месте»? Каждому из нас приходится в тот или иной момент жизни принимать сложные решения. И, может быть, от вашего решения и не зависит судьба мира, но научиться отстаивать свободу и бороться за нее просто необходимо»
.
Создатели фильма с самого начала хотели, чтобы «Операция Валькирия»
не походила на другие фильмы о Второй мировой. Элементы триллера этому способствуют.
«Мы проводили съемки в Германии, и вопрос точного отражения исторических событий был для нас принципиален. Сцена расстрела участников немецкого сопротивления снималась именно в том месте, где это было, и монологи героев были те самые»
.
Почти в самом начале фильма главный герой лишается глаза и половины руки. Том Круз
признается, что играть человека с такими увечьями было трудно: «Я несколько раз обо что-то ударялся, несколько раз терял равновесие и можно представить, каково было полковнику Штауффенбергу, который после контузии, с одним глазом и одной рукой умудрялся одновременно занимать высокий пост и работать над планом покушения на Гитлера»
.
Картина не получила ни одной номинации на «Оскар»
и приезд Тома Круза
в Россию вряд ли случаен. Кинокритики приняли фильм прохладно, и турне голливудской звезды по разным городам подсказывает, что создатели фильма теперь надеются лишь на кассовый успех.
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