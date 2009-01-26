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«Операция «Валькирия». Премьера

26 января
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26 января 2009
События, связанные с попыткой высших офицеров Вермахта уничтожить Гитлера, уже не раз привлекали внимание кинематографистов. Один из фильмов назывался «Операция «Валькирия». Новый фильм режиссера Брайана Сингера («Подозрительные лица», «Способный ученик») под тем же названием – это как минимум десятая, по самому скромному счету, киноверсия той истории. Фильм снимался в местах реальных событий. Многие отмечают внешнее сходство актёра Тома Круза, сыгравшего главную роль, с его историческим прототипом. 26 января Том Круз прибыл на московскую премьеру фильма «Операция «Валькирия».
О том, что означает его появление в России, больше всего сказал тот факт, что актера пригласили для интервью на такую официальную площадку, как программа «Время». На встрече с журналистами Том Круз перво-наперво признался, что не спал всю ночь, - так волновался оттого, что находится в Москве. После этого он сразу перешел к делу, поразив всех следующим высказыванием: «Наверное, у каждого из нас в детстве была мечта – убить Гитлера».
Полковник Клаус фон Штауффенберг, герой из реальной жизни, личность, поразившая создателей фильма. Немецкий офицер, занимающий высокий пост и в конце рискующий всем, чтобы пронести бомбу в кабинет Адольфа Гитлера.
Том Круз: «Мне кажется, это история как бы встает над временем. Любой человек, который посмотрит этот фильм, задаст себе вопрос: «А как бы я поступил на его месте»? Каждому из нас приходится в тот или иной момент жизни принимать сложные решения. И, может быть, от вашего решения и не зависит судьба мира, но научиться отстаивать свободу и бороться за нее просто необходимо».
Создатели фильма с самого начала хотели, чтобы «Операция Валькирия» не походила на другие фильмы о Второй мировой. Элементы триллера этому способствуют.
«Мы проводили съемки в Германии, и вопрос точного отражения исторических событий был для нас принципиален. Сцена расстрела участников немецкого сопротивления снималась именно в том месте, где это было, и монологи героев были те самые».
Почти в самом начале фильма главный герой лишается глаза и половины руки. Том Круз признается, что играть человека с такими увечьями было трудно: «Я несколько раз обо что-то ударялся, несколько раз терял равновесие и можно представить, каково было полковнику Штауффенбергу, который после контузии, с одним глазом и одной рукой умудрялся одновременно занимать высокий пост и работать над планом покушения на Гитлера».
Картина не получила ни одной номинации на «Оскар» и приезд Тома Круза в Россию вряд ли случаен. Кинокритики приняли фильм прохладно, и турне голливудской звезды по разным городам подсказывает, что создатели фильма теперь надеются лишь на кассовый успех.

Новости культуры
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Операция Валькирия

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