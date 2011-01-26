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Миша Бартон снова в Москве

26 января
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26 января 2011
В Москву прилетели актриса Миша Бартон и режиссер Роланд Жоффе, что представить российскому зрителю свой новый фильм «Ты и я», ранее известный под рабочим названием «В поисках t.A.T.u.».
Премьера картины прошла, как и было запланировано, 25 января в кинотеатре «Октябрь», несмотря на печально известные события. Но настроение было отнюдь не праздничное, и Миша Бартон, которой как раз 24-го исполнилось 25 лет, отказалась от всех официальных мероприятий, связанных с ее днем рождения.
На премьеру, чью церемонию вели Марат Башаров и Екатерина Редникова (именно ее голосом говорит в фильме героиня Бартон), пришло немало именитых гостей, среди которых были замечены певец Дима Билан, ведущий Александр Вайнштейн, актер Александр Робак и другие. А саму картину вышли на сцену представить вместе с Роландом Жоффе и Мишей Бартон продюсер Сергей Конов, политик Алексей Митрофанов (фильм основан на его книге «Тату come back»), актеры Олеся Судзиловская, Александр Анатольевич, Ольга Спиркина и Владимир Яглыч, а также участницы дуэта «Тату» Елена Катина и Юлия Волкова.
Новая работа Жоффе, известного по фильму о бразильских миссионерах «Миссия» с Робертом Де Ниро в главной роли, повествует о двух виртуальных подругах Лане и Джейн, которые наконец-то встретились в столице для того, чтобы сходить на концерт своей любимой группы «Тату». Но вместо концерта они попадают в самую гущу ночной жизни столицы, где знакомятся с весьма оригинальными персонажами и попадают в сложные ситуации, которые становятся испытанием для их непростых отношений...
За день до премьеры фильма в гостинице «Арарат Парк Хайят» состоялась пресс-конференция с его создателями: продюсерами Александром Шишкиным и Сергеем Коновым, режиссером Роландом Жоффе и актрисой Мишей Бартон. Но наибольшее количество вопросов, конечно же, было адресовано Мише.
- Отчего у вас такое необычное имя? Оно несёт в себе русские корни?
- Нет, просто моя странная мама любит необычные имена. Ей нравится, как звучит имя Миша. В детстве я ненавидела своё имя, ведь оно всё-таки мужское, сокращение от Майкла. Но, повзрослев, я его полюбила, поняв, что в таком небанальном имени есть свои преимущества.
- Что вы хотели бы посмотреть в российской столице? Где побывать?
- Я уже не первый раз в Москве. Во время съёмок я жила здесь два месяца. У меня была своя квартира. Со мной была моя собака, и это помогло мне почувствовать себя здесь как дома. Я очень втянулась в московскую жизнь, у меня появилось много русских друзей, поэтому пока я планирую только гулять по городу. Я ещё ни разу не была в Москве зимой, и сейчас мне очень нравится то, что всё вокруг покрыто снегом.
Миша, вы снимались в одном фильме с Юлей Волковой и Леной Катиной. Как вам работалось с российскими актерами?
– С девушками мы встречались только во время съемок. И, хотя у меня была главная роль и много съемочных дней, у «Тату» их было гораздо меньше, поэтому мы так и не сблизились. Правда, как-то раз мы вместе обедали. Но мне было очень приятно работать с актером Антоном Ельчиным, он очень хороший напарник - целиком отдается игре. Вообще русские актеры умудряются по-особому вживаться в характеры своих героев, это вызывает восхищение и огромное уважение.
– Вы чувствуете, что у вас с Ланой есть что-то общее?
– Не думаю, что между мной и моей героиней много общего. Мне кажется нас объединяет только то, что мы обе пробовали стать моделями. Хотя, конечно, некоторые ее черты мне нравятся: например, несмотря на непростую судьбу, она не лишена амбиций. В то же время Лана тонкая, эмоциональная девушка, обладающая хорошим чувством юмора, без которого невозможно пробиться в мире шоу- или кинобизнеса. Словом, она еще слишком юна, но у нее есть все задатки для того, чтобы когда-нибудь стать мной.
Затронули и больной вопрос о том, почему картина так долго шла к зрителю. Ведь ее начали снимать еще четыре года назад, и лишь в прошлом году состоялась премьера на Каннском кинофестивале. На что продюсер Сергей Конов ответил, что всему виной кризис и уход из проекта основного инвестора.
Не остался в стороне и сам режиссер.
- Изначально фильм назывался «В поисках Тату». Почему вы сменили название?
- Мне нравится музыка «Тату», и особенно песня You and I - «Ты и я». В ней заложен мощный заряд юности и свободы. Название мы сменили не только из-за распада группы, но и потому, что нынешнее больше подходит для нашей истории. Фильм не столько о поисках любимой группы, сколько о желании найти себя в окружающем мире. Картина и в определенном смысле музыка «Тату» рассказывают, как важно быть честным с самим собой.
- Почему вы приняли предложение снять фильм в России и о России?
- Мне было интересно рассказать о молодых людях, которые живут в постоянно меняющемся обществе. Я пытался понять, каковы их шансы, как они решают проблемы в любви и дружбе. Что представляет собой их повседневная жизнь. Все мои фильмы - об отношениях между людьми. Некоторые чуть более политизированы, а «Ты и я» - более интимный. Он лиричный, смешной, но в то же время - хотелось бы надеяться - глубокий. Это картина о том, как в циничных условиях остаться самим собой. О том, что такое честность и насколько она нужна в жизни. О том, что надо вовремя спросить себя: насколько тебе важен успех и возможно ли добиться его без морально-этических потерь?
Фильм «Ты и я» выходит в российский прокат 3 февраля.

Макс Милиан
Фоторепортаж Валерия Лукьянова
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На премьере фильма
Пресс-конференция с создателями фильма
Пресс-конференция с создателями фильма
Пресс-конференция с создателями фильма
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№ 1
фан Тату (Набережные Челны)   29.01.2011 - 13:36
Вы только взгляните на лицо этой Миши с мужским именем.Такое впечатление будто ей это всё так в тягость, так не охота тут быть и вообще зачем я в этом фильме снялась?Вот именно кто её туда пнул то!... читать далее>>
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