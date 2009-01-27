«Возвращение мушкетеров». Презентация

27 января в московском кинотеатре «Октябрь»
состоялся пресс-джанкет, посвященный выходу на экраны новой картины «Возвращение мушкетеров»
.
Журналистам был представлен «фильм о фильме», чьим продюсером стал президент «Кино без границ» Сэм Клебанов
(что неудивительно, если вспомнить, что он был ведущим «Магии кино»
), и нарезку из ударных сцен. После такого оптимистичного зачина в виде отрывков из песен Максима Дунаевского
и фирменных поединков на шпагах к представителям прессы вышли и сами создатели картины: режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич
, композитор Максим Дунаевский
, постановщик трюков Владимир Балон
(он же - де Жюссак), актеры Михаил Боярский (Д’Артаньян)
, Валентин Смирнитский (Портос)
, Вениамин Смехов (Атос)
, Антон Макарский (Анри)
, Лянка Грыу (Жаклин)
, Данила Дунаев (Рауль)
, Дмитрий Нагиев (Леон)
, Дмитрий Харатьян (Король Людовик ХIV)
, Алена Яковлева (Мадам де Круаль)
.
О сюжете картины уже довольно много известно, но, тем не менее, у журналистов нашлось немало вопросов. Особенно интересовали, конечно, сценарий фильма и целевая аудитория.
По словам режиссера изначальный сценарий был изрядно (на 60–70%) переработан, и в этом ему активно помогали актеры (в частности, Михаил Боярский
). Что же касается того, кто пойдет на фильм, то ответ можно найти в самом сюжете, завязанном на проблеме отцов и детей.
«Эта картина о том, что между родителями и детьми существует очень крепкая, божественная связь, и именно это понял Д'Артаньян, самый страстный из всех них, поэтому он и обращается в фильме к Богу с молитвой за детей»
, - отметил Хилькевич
.
Создатели фильма, по их словам, изначально поставили перед собой довольно высокую задачу – новая серия приключений героев Александра Дюма
должна была стать не только не хуже, но лучше оригинала тридцатилетней давности. Но удалось ли им это - нам удастся понять только на премьере. На пресс-конференции же, в основном, говорили все-таки о том, как весело было встретиться снова, какие прекрасные у них экранные дети и все в таком же духе. Например, главный постановщик трюков Владимир Балон
похвалился тем, что «ни одного дублера с оружием не было, все держали клинки в своих руках, как старые, так и молодые мушкетеры»
. А Георгий Юнгвальд-Хилькевич
вспомнил, что после первого фильма тридцать лет назад в прессе тоже говорили, что кино ужасное, песни отвратительные, а шутки идиотские: «Юмор вообще дело сложное. Кто-то на нашем фильме будет смеяться, а кто-то и заплачет»
.
Далее режиссер выразил сожаление, что роль дочери Д'Артаньяна
не смогла сыграть дочь Боярского
: «Лиза, к сожалению, была занята в другом проекте, хотя я ее знаю с трехлетнего возраста и очень люблю. А теперь, когда она стала такой красавицей - еще больше»
. Но, тем не менее, он рад, что эту роль в результате сыграла Лянка Грыу
.
Финальное слово в этой встрече взял Михаил Боярский
. Знаменитый исполнитель роли д'Артаньяна
рассказал, что больше всех сомневался во всей этой затее: «Юнгвальд-Хилькевич боялся убивать героев, а я считал иначе. Я думаю, что герой должен погибнуть - как Гамлет, как Сирано де Бержерак. Таковы правила драматургии: он не может взмахнуть шляпой и идти дальше. В этом вся прелесть. Зрители влюбились в героев Дюма - и прощаются с ними, в этот момент испытывая катарсис. Я помню сцены гибели мушкетеров в «Виконте де Бражелоне», их реплики перед смертью... И все же... Согласился на этот фильм, в котором они и после смерти возвращаются!»
Свое решение актер объясняет тем, что не всегда понимает, зачем снята та или другая лента, претендующая на серьезность. Что касается «Мушкетеров»
, то в необходимости новой картины он убежден, потому что это «фантазия, мечта, которая должна жить вечно»
. В конце своей длительной речи он назвал «Трех мушкетеров» «причастием для мужчины»
.
На этом официальная встреча с журналистами завершилась. Но создатели фильма остались в кинотеатре для фотосессий и общения с прессой и телевидением наедине. Особое внимание было уделено известной семейной паре - Антону Макарскому
и Виктории Морозовой
. Но о них мы расскажем в следующий раз, а пока ждем предстоящей премьеры «Возвращения мушкетеров»
, которая состоится 5 февраля.
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