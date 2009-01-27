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«Возвращение мушкетеров». Презентация

27 января
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27 января 2009
27 января в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся пресс-джанкет, посвященный выходу на экраны новой картины «Возвращение мушкетеров».
Журналистам был представлен «фильм о фильме», чьим продюсером стал президент «Кино без границ» Сэм Клебанов (что неудивительно, если вспомнить, что он был ведущим «Магии кино»), и нарезку из ударных сцен. После такого оптимистичного зачина в виде отрывков из песен Максима Дунаевского и фирменных поединков на шпагах к представителям прессы вышли и сами создатели картины: режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, композитор Максим Дунаевский, постановщик трюков Владимир Балон (он же - де Жюссак), актеры Михаил Боярский (Д’Артаньян), Валентин Смирнитский (Портос), Вениамин Смехов (Атос), Антон Макарский (Анри), Лянка Грыу (Жаклин), Данила Дунаев (Рауль), Дмитрий Нагиев (Леон), Дмитрий Харатьян (Король Людовик ХIV), Алена Яковлева (Мадам де Круаль).
О сюжете картины уже довольно много известно, но, тем не менее, у журналистов нашлось немало вопросов. Особенно интересовали, конечно, сценарий фильма и целевая аудитория.
По словам режиссера изначальный сценарий был изрядно (на 60–70%) переработан, и в этом ему активно помогали актеры (в частности, Михаил Боярский). Что же касается того, кто пойдет на фильм, то ответ можно найти в самом сюжете, завязанном на проблеме отцов и детей.
«Эта картина о том, что между родителями и детьми существует очень крепкая, божественная связь, и именно это понял Д'Артаньян, самый страстный из всех них, поэтому он и обращается в фильме к Богу с молитвой за детей», - отметил Хилькевич.
Создатели фильма, по их словам, изначально поставили перед собой довольно высокую задачу – новая серия приключений героев Александра Дюма должна была стать не только не хуже, но лучше оригинала тридцатилетней давности. Но удалось ли им это - нам удастся понять только на премьере. На пресс-конференции же, в основном, говорили все-таки о том, как весело было встретиться снова, какие прекрасные у них экранные дети и все в таком же духе. Например, главный постановщик трюков Владимир Балон похвалился тем, что «ни одного дублера с оружием не было, все держали клинки в своих руках, как старые, так и молодые мушкетеры». А Георгий Юнгвальд-Хилькевич вспомнил, что после первого фильма тридцать лет назад в прессе тоже говорили, что кино ужасное, песни отвратительные, а шутки идиотские: «Юмор вообще дело сложное. Кто-то на нашем фильме будет смеяться, а кто-то и заплачет».
Далее режиссер выразил сожаление, что роль дочери Д'Артаньяна не смогла сыграть дочь Боярского: «Лиза, к сожалению, была занята в другом проекте, хотя я ее знаю с трехлетнего возраста и очень люблю. А теперь, когда она стала такой красавицей - еще больше». Но, тем не менее, он рад, что эту роль в результате сыграла Лянка Грыу.
Финальное слово в этой встрече взял Михаил Боярский. Знаменитый исполнитель роли д'Артаньяна рассказал, что больше всех сомневался во всей этой затее: «Юнгвальд-Хилькевич боялся убивать героев, а я считал иначе. Я думаю, что герой должен погибнуть - как Гамлет, как Сирано де Бержерак. Таковы правила драматургии: он не может взмахнуть шляпой и идти дальше. В этом вся прелесть. Зрители влюбились в героев Дюма - и прощаются с ними, в этот момент испытывая катарсис. Я помню сцены гибели мушкетеров в «Виконте де Бражелоне», их реплики перед смертью... И все же... Согласился на этот фильм, в котором они и после смерти возвращаются!» Свое решение актер объясняет тем, что не всегда понимает, зачем снята та или другая лента, претендующая на серьезность. Что касается «Мушкетеров», то в необходимости новой картины он убежден, потому что это «фантазия, мечта, которая должна жить вечно». В конце своей длительной речи он назвал «Трех мушкетеров» «причастием для мужчины».
На этом официальная встреча с журналистами завершилась. Но создатели фильма остались в кинотеатре для фотосессий и общения с прессой и телевидением наедине. Особое внимание было уделено известной семейной паре - Антону Макарскому и Виктории Морозовой. Но о них мы расскажем в следующий раз, а пока ждем предстоящей премьеры «Возвращения мушкетеров», которая состоится 5 февраля.

Фоторепортаж Валерия Лукьянова
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персоны
Владимир БалонЕлизавета БоярскаяМихаил БоярскийЛянка ГрыуДанила ДунаевМаксим ДунаевскийСэм КлебановАнтон МакарскийДмитрий НагиевВениамин СмеховВалентин СмирнитскийДмитрий ХаратьянГеоргий Юнгвальд-ХилькевичАлёна Яковлева
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«Возвращение мушкетеров». Презентация фотографии
«Возвращение мушкетеров». Презентация фотографии
«Возвращение мушкетеров». Презентация фотографии
«Возвращение мушкетеров». Презентация фотографии
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обсуждение >>
№ 1
катер (наш)   30.01.2009 - 13:33
отличный фоторепортаж! читать далее>>
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