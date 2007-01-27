"Золотой орел" улетел на "Остров"

Картина Павла Лунгина "Остров" получила премии в основных номинациях: за лучший фильм, сценарий, режиссерскую и операторскую работу, за лучшие мужские роли первого и второго плана: актеры Петр Мамонов и Виктор Сухоруков.

"Золотой орел" за лучшую женскую роль присужден Анне Михалковой (фильм "Связь"), а Чулпан Хаматова, по мнению жюри, сыграла лучшую женскую роль второго плана (фильм "Многоточие").

Лучшим сериалом признан "Доктор Живаго". Сыгравший в нем Олег Янковский получил награду за лучшую мужскую роль на телевидении.

Лучшим минисериалом жюри назвало "В круге первом". Инна Чурикова за работу в нем получила премию за лучшую женскую роль на телевидении.

По традиции "Золотой Орел" вручается и за вклад в мировой кинематограф. В этом году эта премия присуждена известнейшему кинорежиссеру Роману Полански.

В почетной номинации "За верность профессии" премию получил Эдуард Гимпель, который руководит обработкой пленки на "Мосфильме". При его участии было создано более 500 картин.