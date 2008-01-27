Завершаются съемки фильма «Новая Земля»

анонс

30 октября 2008 года в российский прокат вышло продолжение культовой анимационной комедии «Мадагаскар».

17 декабря открылась «Зимняя Эйфория», фестиваль Андрея Плахова, не нуждающийся в особом представлении.

17 августа 2008

Открытие памятника Эмилю Лотяну на Ваганьковском кладбище

В Москве увековечили память Эмиля Лотяну - одного из самых романтических кинорежиссеров советской эпохи. Торжественное открытие памятника Лотяну состоялось на Ваганьковском кладбище.