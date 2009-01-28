«Обитаемый остров» в клубе CINE FANTOM

анонс

8 ноября 2006

Мы к вам, профессор, и вот по какому делу...

По Центральному телевидению 19 ноября 1988 года впервые показывают "Собачье сердце" Владимира Бортко. Телевизионная экранизация повести М.Булгакова, бытовавшей в самиздате до самой горбачевской перестройки, стала настоящим событием.