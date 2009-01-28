Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Обитаемый остров» в клубе CINE FANTOM

28 января
Все года

Хроника кино >>
28 января 2009
28 января в клубе CINE FANTOM продюсер фильма «Обитаемый остров» Александр Роднянский стал первым героем новой специальной рубрики. Главная тема каждого разговора - роль личности продюсера в развитии российского кинематографа.
В ходе первой встречи Александр Роднянский рассказал о тонкостях работы кинопродюсера, дал свою оценку положению дел в российском и мировом кино и ответил на вопросы аудитории.
На встрече в клубе CINE FANTOM Александр Роднянский представил первый фильм кинодилогии «Обитаемый остров», не просто самый ожидаемый и громкий российский кинопроект сезона. Фильм Федора Бондарчука по известному роману братьев Стругацких вызвал серьезную дискуссию и стал важным событием культурной и общественной жизни страны.
«Главным критерием успеха является способность сделать долго живущий фильм, ясно и внятно воспринимаемый своей целевой аудиторией, - говорит Александр Роднянский. - Умная индустрия не делает кассу. Она делает фильмы, бренды, способные жить долго. Потом появляются деньги. То, что «Дюна» Линча полностью провалилась в прокате не означает, что она не окупилась за те 20 лет, что ее постоянно показывают по телевидению разных стран. В этом сила индустрии - в нацеленности на длинный и постоянно меняющийся процесс коммуникации с меняющейся аудиторией».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Фёдор БондарчукДэвид ЛинчАлександр РоднянскийАркадий СтругацкийБорис Стругацкий
фильмы
ДюнаОбитаемый остров

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Мы к вам, профессор, и вот по какому делу...

Мы к вам, профессор, и вот по какому делу...

По Центральному телевидению 19 ноября 1988 года впервые показывают "Собачье сердце" Владимира Бортко. Телевизионная экранизация повести М.Булгакова, бытовавшей в самиздате до самой горбачевской перестройки, стала настоящим событием.
«Подкидыш» в цвете

«Подкидыш» в цвете

«Первый канал» и компания «Формула цвета» представили премьеру фильма «Подкидыш» в цвете, которая состоялась 2 мая на «Первом канале».
5 комментариев
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анатолий Новиков
26 января ушёл из жизни театральный деятель Анатолий Новиков.
Майя Апине
21 января ушла из жизни актриса Майя Апине.

День рождения >>

Ольга Кабо
Алексей Кожевников
Алексей Консовский
Павел Крайнов
Александр Пашутин
Людмила Полякова
Лариса Руснак
Константин Соловьёв
Кирилл Столяров
Алан Алда
Марселу Антони
Михаил Барышников
Лючия Бозе
Элайджа Вуд
Марта Келлер
Харли Джейн Козак
все родившиеся 28 января >>

Премьеры ТВ

Ключи
28 января
Россия 1
Мафия: Игра на выживание
28 января
НТВ
Китайский Новый год
29 января
Россия 1
Доктор Анна
30 января
Россия 1
Майор и магия
30 января
Пятый канал

ревью