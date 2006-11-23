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"Павел Корчагин" - героизм бескорыстия

29 января
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29 января 1957
На экраны вышел фильм режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова "Павел Корчагин". В экранизации романа Николая Островского "Как закалялась сталь" (сценарий был написан Константином Исаевым) главную роль сыграл Василий Лановой.
Центральное место в экранизации заняла вторая часть — не традиционные кавалерийские атаки, не пулеметные ленты и бескозырки, а грязь, лопаты, вшивые рубахи стали главными аксессуарами фильма. Этот фильм не о бескорыстии героизма, а о героизме бескорыстия. Говорили, что грязи в фильме слишком много. Но для авторов эта война с грязью — художественный образ. В контексте фильма она обретает поэтический смысл, авторы фильма показывают людей, отдавших жизнь на самом трудном, прозаическом участке революции. По лаконизму и образной силе режиссерских решений, по выразительности деталей этот фильм, бесспорно, занял достойное место в нашем кино.

Ханютин Ю. Трудные судьбы // ИК. 1995. № 6.
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