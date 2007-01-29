Умер оператор "Острова"

анонс

19 февраля 2013 «Возвращение мушкетеров». Презентация 27 января в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся пресс-джанкет, посвященный выходу на экраны новой картины «Возвращение мушкетеров».

8 ноября 2006 Парижская симфония 8 ноября 2006 года состоялся пресс-показ картины «Париж, я тебя люблю», состоящей из новелл двадцати известных режиссеров мира.

19 февраля 2013 «Царь». Круглый стол 10 ноября было решено собрать круглый стол в Медиа-центре газеты «Известия», чтобы поставить в обсуждении «Царя» подобие жирной точки.