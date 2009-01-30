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Рутгер Хауэр - в России

30 января
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30 января 2009
Актер Рутгер Хауэр прилетел в Петербург на съемки последних эпизодов нового фильма режиссера Александра Якимчука «Пятая казнь».
На два часа позже запланированного времени, после галантного рукопожатия с оператором-постановщиком актер приступает к работе. Сначала долго гримировался, потом проверял почту в Интернете. В это время на площадке томились в ожидании тридцать человек массовки в своих экзотичных нарядах. По сценарию место действия «Пятой казни» – загадочный остров.
Натурные съемки проходили в Тайланде в самый разгар массовых беспорядков, а павильонные сцены решили снимать в Северной столице. Самые молчаливые актеры – это две саламандры, которых специально привезли из Москвы. По сценарию герой Хауэра делает лекарство от старости, в основе которого лежит ДНК саламандры.
Роль фармацевтического магната-инвалида так понравилась звезде, что Рутгер Хауэр сразу согласился сниматься в российском кино. Тем более, что Голливуд, который он мечтал покорить в начале карьеры, стал его разочаровывать. По мнению Хауэра, на «фабрике грез» работать стало неинтересно.
На этот раз партнером Хауэра, которого зрители помнят по фильмам «Слепая ярость», «Попутчик», «Бегущий по лезвию бритвы», стал чемпион мира по боям без правил Федор Емельяненко. «Федор произвел на меня сильное впечатление как актер. Он выкладывался по полной и, как говорится, "присутствовал" в каждом кадре. Я, кстати, очень болел за него на последнем выступлении. Всю ночь не спал, смотрел его бой», – признается Хауэр.
Напряженный фильм, как обещают его создатели, заставит зрителей задуматься над вечными проблемами. Осталось снять последние эпизоды, чтобы уже осенью выпустить «Пятую казнь» в прокат. Впереди у Рутгера Хауэра неделя напряженной работы. Он прилетел на съемки в Петербург сразу после празднования своего 65-летия. Актер признался, что утомлен сменой часовых поясов, поэтому прогулкам по городу он предпочитает отдых и работу над сценарием.

Новости культуры
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персоны
Федор ЕмельяненкоРутгер ХауэрАлександр Якимчук
фильмы
Ключ Саламандры

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