Рутгер Хауэр - в России

Актер Рутгер Хауэр
прилетел в Петербург на съемки последних эпизодов нового фильма режиссера Александра Якимчука «Пятая казнь»
.
На два часа позже запланированного времени, после галантного рукопожатия с оператором-постановщиком актер приступает к работе. Сначала долго гримировался, потом проверял почту в Интернете. В это время на площадке томились в ожидании тридцать человек массовки в своих экзотичных нарядах. По сценарию место действия «Пятой казни»
– загадочный остров.
Натурные съемки проходили в Тайланде в самый разгар массовых беспорядков, а павильонные сцены решили снимать в Северной столице. Самые молчаливые актеры – это две саламандры, которых специально привезли из Москвы. По сценарию герой Хауэра
делает лекарство от старости, в основе которого лежит ДНК саламандры.
Роль фармацевтического магната-инвалида так понравилась звезде, что Рутгер Хауэр
сразу согласился сниматься в российском кино. Тем более, что Голливуд, который он мечтал покорить в начале карьеры, стал его разочаровывать. По мнению Хауэра
, на «фабрике грез» работать стало неинтересно.
На этот раз партнером Хауэра
, которого зрители помнят по фильмам «Слепая ярость»
, «Попутчик»
, «Бегущий по лезвию бритвы»
, стал чемпион мира по боям без правил Федор Емельяненко
. «Федор произвел на меня сильное впечатление как актер. Он выкладывался по полной и, как говорится, "присутствовал" в каждом кадре. Я, кстати, очень болел за него на последнем выступлении. Всю ночь не спал, смотрел его бой»
, – признается Хауэр
.
Напряженный фильм, как обещают его создатели, заставит зрителей задуматься над вечными проблемами. Осталось снять последние эпизоды, чтобы уже осенью выпустить «Пятую казнь»
в прокат. Впереди у Рутгера Хауэра
неделя напряженной работы. Он прилетел на съемки в Петербург сразу после празднования своего 65-летия. Актер признался, что утомлен сменой часовых поясов, поэтому прогулкам по городу он предпочитает отдых и работу над сценарием.
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