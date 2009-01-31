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«Вишневый сад. Продолжение». Первая читка

31 января
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31 января 2009
Ровно 105 лет назад московская публика впервые услышала фразу: «Вся Россия – наш сад». 30 января 1904 года на сцене Художественного театра состоялась премьера постановки по пьесе Антона Чехова «Вишневый сад». С тех пор пьеса претерпела множество интерпретаций – от традиционных до фарсовых. Выпускница ВГИКа Анна Чернакова первая из отечественных кинематографистов в 1993 году рискнула перенести «Вишневый сад» на экран. Лента вошла в программы ряда кинофестивалей, но в прокате так и не появилась. 15 лет спустя Чернакова намерена выпустить сиквел своей картины.
Сейчас, когда многие кинопроекты замораживают, идея взяться за «Вишневый сад», на первый взгляд, кажется абсурдной. Так было и в начале 1990-х. Тогда готовую полнометражную картину увидели только немногочисленные зрители кинофестивалей. «Все время висело грузом, что есть картина, которой на самом деле нет. Которая существует в трех копиях – у нас даже нет исходников. Очень хотелось, чтобы она не погибла окончательно, что-то с ней сделать», – говорит Анна Чернакова.
В том фильме роль Раневской играла Татьяна Лаврова, а остальной актерский ансамбль подбирался под нее. Гаев – Владлен Давыдов, Шарлотта – Евдокия Германова, Лопахин – Александр Феклистов.
Теперь авторы осовременили историю и проследили в перспективе, что стало с героями пьесы через пятнадцать лет. «Мы для себя определяли жанр как "артхаусный триллер". Это новый жанр. Там интрига с самого начала. Это не некое неторопливое вдумчивое кино – там энергичный сюжет», – поясняет сценарист, художник-постановщик Александр Адабашьян.
На первой читке сценария собрался почти тот же актерский состав, что и пятнадцать лет назад. Еще не все знают, что в новой версии нет Фирса, нет Раневской, зато введен новый персонаж – театральный режиссер Даниил Сорин. По сценарию «Вишневый сад» в его постановке когда-то имел ошеломительный успех на сцене, потом режиссер пустился в свободное плаванье, а труппа рассыпалась. И вот теперь по инициативе Лопахина пьесу восстанавливают. В качестве «прошлого спектакля» будут использовать кадры картины Анны Чернаковой пятнадцатилетней давности.
«Я ее посмотрел только сейчас. Я смотрел ее очень прагматично. Так, по сценарию получается, что это сделал я, а не режиссер Анна Чернакова», – замечает исполнитель роли Даниила Сорина, народный артист России Юрий Стоянов.
На проработку сценария и раскадровку уже ушло полтора месяца. К съемкам планируют приступить первого апреля. Они снова пройдут в местечке Щелыково, что в Костромской области. Это современная история, однако авторы уверяют, что она написана в ключе «Вишневого сада». В ней говорится о жизни на переломе, о жертвах, которые можно и нужно принести, и о вечном выборе художника.

Новости культуры
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персоны
Александр АдабашьянЕвдокия ГермановаВладлен ДавыдовТатьяна ЛавроваЮрий СтояновАлександр ФеклистовАнна Чернакова
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