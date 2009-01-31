«Вишневый сад. Продолжение». Первая читка

анонс

На пресс-конференции по поводу предстоящей церемонии вручения национальной кинематографической премии «Ника» было объявлено, что в связи с уходом Эльдара Рязанова с поста президента Российской академии кинематографических искусств, который занимал его два срока, большинством членов академии был избран народный артист СССР Алексей Баталов.

28 мая 2007

"Два билета на дневной сеанс. Для меня и моей.. скво"

В июне 1987 года в широкий прокат массовым тиражом выпускается фильм Аллы Суриковой "Человек с бульвара Капуцинов", по сценарию Эдуарда Акопова. За первый год проката фильм посмотрели 50,6 млн.