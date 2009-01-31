«Вишневый сад. Продолжение». Первая читка

Ровно 105 лет назад московская публика впервые услышала фразу: «Вся Россия – наш сад»
. 30 января 1904 года на сцене Художественного театра
состоялась премьера постановки по пьесе Антона Чехова «Вишневый сад»
. С тех пор пьеса претерпела множество интерпретаций – от традиционных до фарсовых. Выпускница ВГИКа Анна Чернакова
первая из отечественных кинематографистов в 1993 году рискнула перенести «Вишневый сад»
на экран. Лента вошла в программы ряда кинофестивалей, но в прокате так и не появилась. 15 лет спустя Чернакова
намерена выпустить сиквел своей картины.
Сейчас, когда многие кинопроекты замораживают, идея взяться за «Вишневый сад»
, на первый взгляд, кажется абсурдной. Так было и в начале 1990-х. Тогда готовую полнометражную картину увидели только немногочисленные зрители кинофестивалей. «Все время висело грузом, что есть картина, которой на самом деле нет. Которая существует в трех копиях – у нас даже нет исходников. Очень хотелось, чтобы она не погибла окончательно, что-то с ней сделать»
, – говорит Анна Чернакова
.
В том фильме роль Раневской играла Татьяна Лаврова
, а остальной актерский ансамбль подбирался под нее. Гаев – Владлен Давыдов
, Шарлотта – Евдокия Германова
, Лопахин – Александр Феклистов
.
Теперь авторы осовременили историю и проследили в перспективе, что стало с героями пьесы через пятнадцать лет. «Мы для себя определяли жанр как "артхаусный триллер". Это новый жанр. Там интрига с самого начала. Это не некое неторопливое вдумчивое кино – там энергичный сюжет»
, – поясняет сценарист, художник-постановщик Александр Адабашьян
.
На первой читке сценария собрался почти тот же актерский состав, что и пятнадцать лет назад. Еще не все знают, что в новой версии нет Фирса, нет Раневской, зато введен новый персонаж – театральный режиссер Даниил Сорин. По сценарию «Вишневый сад»
в его постановке когда-то имел ошеломительный успех на сцене, потом режиссер пустился в свободное плаванье, а труппа рассыпалась. И вот теперь по инициативе Лопахина пьесу восстанавливают. В качестве «прошлого спектакля» будут использовать кадры картины Анны Чернаковой
пятнадцатилетней давности.
«Я ее посмотрел только сейчас. Я смотрел ее очень прагматично. Так, по сценарию получается, что это сделал я, а не режиссер Анна Чернакова»
, – замечает исполнитель роли Даниила Сорина, народный артист России Юрий Стоянов
.
На проработку сценария и раскадровку уже ушло полтора месяца. К съемкам планируют приступить первого апреля. Они снова пройдут в местечке Щелыково, что в Костромской области. Это современная история, однако авторы уверяют, что она написана в ключе «Вишневого сада»
. В ней говорится о жизни на переломе, о жертвах, которые можно и нужно принести, и о вечном выборе художника.
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