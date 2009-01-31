Фестивали недели

В последнюю неделю января завершают свою работу два фестиваля - в Роттердаме и в Гетеборге.
На 38 Международном кинофестивале в Роттердаме
(21 января - 1 февраля) программа была построена по новому, упрощенному принципу: она разделена на три основные секции. В рамках этих секций - полно- и короткометражные картины, арт-инсталляции, а также живые выступления. Таким образом, фестиваль удовлетворил требования поклонников как кино, так и современного искусства.
Секция «Светлое будущее» — стартовая площадка для начинающих режиссеров. В рамках этой секции фестиваль представил самые важные и занимательные новые работы дебютантов и молодых режиссеров со всего мира. В основном, в секции представлены первые и вторые фильмы режиссеров. Частью секции являются конкурсы VPRO Tiger Awards Competition за первый и второй фильм и Tiger Awards Competition за короткометражный фильм.
В рамках секции «Спектр» представлены работы опытных режиссеров и художников, которые предлагают, по мнению организаторов Фестиваля, внести существенный вклад в развитие культуры кино. «Спектр» соединяет вместе самые значительные и инновационные фильмы года, новые работы выдающихся мастеров кино и самые сильные работы признанных режиссеров. «Спектр», как и «Светлое будущее», устанавливает высочайший стандарт качества, сущности и стиля кино. На предыдущих фестивалях короткому метру выделялась отдельная секция, однако в 2009 году большая часть короткометражек представлена в «Спектре».
В рамках секции «Сигналы» представлены несколько тематических программ, выставок или выступлений. Фестиваль фокусируется на специфических темах и вневременных идеях, представленных в фильмах выдающихся режиссеров и произведениях видеоартистов.
В 2009 году в «Сигналах» представлены следующие темы: творчество Ежи Сколимовски
, Паоло Бенвенути
, Петера Лихти
, а также программы «Размер имеет значение», «Голодные призраки», «Сперва самое важное», «Молодое турецкое кино», «Восстановленное».
Кроме фильмов на фестивале также выступали такие музыканты и видеоартисты, как Алан Куртис и Gangpol und Mit, Блектум из Блекдома, Maga Bo & MC Bnegão, Джефф Кин, Питер Реберг (Pita) и другие.
Роттердамский фестиваль
считается событием, по большому счету, в мире авторского кино. Местная пресса не случайно сокрушается по поводу отсутствия звезд различной величины на красных дорожках. Однако в 2009 году выбор фильма на открытие фестиваля все-таки подогрел общественный интерес к нему.
«Голодные призраки»
— дебютная картина в прошлом актера Майкла Империоли
(известного по сериалу «Клан Сопрано»
). Поставленная в Нью-Йорке картина рассказывает, по словам директора фестиваля Рутгера Вольфсона
, о «душах, ищущих себя на пути к освобождению»
.
Тем не менее, байеров больше интересовала мировая премьера другого фильма, дебютной картины британского режиссера Саймона Эллиса «По-собачьи: любовная история»
, которую один из участников фестиваля назвал «портретом сексуально одержимой Британии»
.
Также в рамках подсекции «Размер имеет значение» фестиваль предоставил площадку для разных режиссеров, включая «канадское чудо» Гая Мэддина
, для показа их работ, снятых специально для огромных экранов, расположенных на открытом воздухе.
Вне конкурса состоялись премьеры довольно интригующих картин. Например, «Морфий» Алексея Балабанова
, основанный на рассказах Михаила Булгакова
, и мировая премьера «Полторы комнаты» Андрея Хржановского
, повествующего о нобелевском лауреате - поэте Иосифе Бродском
. Также были показаны «Карамазовы» Петра Зеленки
и «Миллионер из трущоб» Дэнни Бойла
.
Завтра определятся победители этого фестиваля, а уже на следующий день, 2 февраля, станут известны обладатели призов и 32 Международного фестиваля в Гетеборге
, начавшего свою работу 23 января.
8 фильмов участвуют в фестивальном конкурсе «Скандинавское кино». Премия Скандинавского кино (100000 шведских крон и статуэтка кинодракона Эрнста Билльгрена) была учреждена в 1989 году. В прошлом году ее получил фильм «Впусти меня» Томаса Альфредсона
.
Все восемь фильмов демонстрировались в главном фестивальном зале. Показ программы начался с 23 января картиной «Королева и я»
(реж. Нахид Перссон Сарвестани
).
В состав жюри вошли Винка Видеманн
— продюсер и консультант по сценариям, Дания; Мариан Састад Оттесен
— актриса, Норвегия; Микаэль Марсимайн
— режиссер, Швеция; Аули Мантила
— продюсер и режиссер, Финляндия.
Режиссер Рой Андерссон
стал новым почетным президентом Международного кинофестиваля в Гётеборге
, сменив на этом посту Ингмара Бергмана
. В этом фестивале Андерссон будет участвовать программой своих короткометражных фильмов
Международный кинофестиваль в Гётеборге
и Рой Андерссон
уже работали совместно над рядом проектов. Один из них — короткометражка «Мир славы»
, которая открыла эстафетный кино-проект «90 минут 1990-х годов»
в 1991 году. «Мир славы»
был показан в 2009 году перед фильмом открытия.
Кроме основного конкурса также было представлено еще одиннадцать шведских мировых премьер — шесть документальных и пять игровых фильмов.
Премия Ингмара Бергмана
предназначена для открытия новых талантов. Она была учреждена в 2007 году и впервые вручена Андреа Арнольд
за фильм «Красная дорога»
. В 2008 году она отправилась в Испанию с картиной «Одиночество» Хайме Росалеса
.
8 претендентов будут бороться за премию, которая присуждается «режиссеру, дебютирующему фильмом, посвященным проблемам бытия в широком смысле и демонстрирующим динамическое или экспериментальное понимание кинематографических средств выражения»
. Среди номинантов - известный сценарист Чарли Кауфман
(«Быть Джоном Малковичем»
, «Вечное сияние чистого разума»
), снявший фильм «Синекдоха, Нью-Йорк»
.
Кроме основных конкурсов были показаны программа, посвященная турецкому кино, гала-показы таких нашумевших картин, как «Миллионер из трущоб» Дэнни Бойла
, и многое другое.
обсуждение >>