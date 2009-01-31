«Белые столбы». Итоги

анонс

9 июля 2007

Пятнадцатый открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии "Киношок"

18 сентября в Анапе стартовал пятнадцатый открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии "Киношок". В этом году фестиваль отказался от многих законов, которыми прижились за 15 лет его существования.