«Параллельное» кино в Роттердаме

На 35-ом международном кинофестивале в Роттердаме показана гала-ретроспектива картин объединения «Сине Фантом», снятых в 1990-2000 годы: три части видеоромана Бориса Юхананова «Сумасшедший принц», шесть картин братьев Алейниковых, включая знаменитых «Трактористов-2», а также полнометражный фильм Андрея Сильвестрова и Павла Лабазова «Волга-Волга».

Был устроен Cine fantom Day, который на самом деле продолжался целых два дня, а в распоряжение «параллельщиков» был отдан целый кинокомплекс Lantaren/Venster. В программу Cine fantom Day были также включены две относительно новые картины экс-параллельщиков, выходившие в 2005 году в российский прокат: «Манга» Петра Хазизова и «Пыль» Сергея Лобана.