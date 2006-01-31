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«Параллельное» кино в Роттердаме

31 января
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31 января 2006
На 35-ом международном кинофестивале в Роттердаме показана гала-ретроспектива картин объединения «Сине Фантом», снятых в 1990-2000 годы: три части видеоромана Бориса Юхананова «Сумасшедший принц», шесть картин братьев Алейниковых, включая знаменитых «Трактористов-2», а также полнометражный фильм Андрея Сильвестрова и Павла Лабазова «Волга-Волга».
Был устроен Cine fantom Day, который на самом деле продолжался целых два дня, а в распоряжение «параллельщиков» был отдан целый кинокомплекс Lantaren/Venster. В программу Cine fantom Day были также включены две относительно новые картины экс-параллельщиков, выходившие в 2005 году в российский прокат: «Манга» Петра Хазизова и «Пыль» Сергея Лобана.
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Кадр из фильма братьев Алейниковых "Трактористы-2"
Фильм Андрея Сильвестрова и Павла Лабазова «Волга-Волга».
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