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Рейтинг новогодних телепремьер

7 января
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7 января 2010
7 января в эфире Первого канала был показан фильм Алексея Пиманова «Мужчина в моей голове» (кинокомпания «Ода-фильм»).
По данным Gallop Media фильм занял второе место по объему аудитории среди премьер новогоднего эфира, уступив лишь второй части «Иронии судьбы» и оставив позади фильмы «Стиляги» и «Царь».
Фильм снимался как полный метр на пленку и предполагался прокат фильма. Но продюсеры Алексей Пиманов и Ольга Погодина приняли мучительное решение не идти в прокат, так как в российском прокате зарабатывают все, кроме производителей фильма, поскольку им остается 15% от сборов, на которые нужно окупить производство фильма и рекламную компанию по выходу в прокат, что в принципе невозможно. В большинстве случаев российского производителя кино «раздевают в прокате до трусов». Поэтому продюсеры приняли весьма лестное предложение от Первого канала и лично от Константина Львовича Эрнста и украсить новогодний кинопоказ.
Рождественская сказка – один из самых добрых и жизнеутверждающих жанров. Фильм Алексея Пиманова «Мужчина в моей голове» точно соответствует этой проверенной точке зрения. Здесь есть всё, что так приятно посмотреть всей семьей: добрый юмор, неожиданные повороты сюжета, весёлые друзья, толика волшебства и прекрасные виды старой Москвы. Сам режиссёр говорит, что фильм получился таким тёплым, поскольку он хотел рассказать о современной жизни в традициях всеми любимого советского кино.
Главная героиня фильма, Алена, вопреки рождественской традиции никакого чуда не ждала. На Новый год её желанием было как-то навести порядок в голове после развода, разобраться в чувствах к бывшему мужу и оградить маленького сына от переживаний, связанных с расставанием родителей. Обычная и очень человеческая история.
Вот только понять себя, объяснить поступки взрослых не понятные сыну, да и еще без памяти влюбиться, ей помогут не советы близкой подруги, не шоппинг, который так часто предлагают чтобы убежать от тоски, и даже не любимая работа и сила воли, а... голос незнакомого мужчины.
Кажется мистика? Если быть уверенными в том, что мы точно знаем, что такое чудо, то да – самая что ни на есть мистика. И не исключено ещё, что помешательство! А вот новый фильм Алексея Пиманова ответит: «Нет! Никогда не спешите делать грустные выводы. То, что вы по привычке посчитаете невезением, может оказаться и настоящим новогодним волшебством!» А оно существует для всех, и тех, кто его ждёт, и для тех, кто слишком разочарован, чтобы в него верить...
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персоны
Алексей ПимановОльга ПогодинаКонстантин Эрнст
фильмы
Ирония судьбы. ПродолжениеМужчина в моей головеСтилягиЦарь

обсуждение >>
№ 4
Елена (Казахстан)   2.02.2010 - 18:03
Ничего особенного в этом фильме нет,мне он лично не очень понравился,но один раз ещё можно посмотреть,второй раз смотреть бы не стала. читать далее>>
№ 3
маргарита   20.01.2010 - 16:15
когда и где можно посмотреть повтор? мне лично понравилось. читать далее>>
№ 2
Никита Гребенщиков (Шушенское)   18.01.2010 - 03:56
фильм "Мужчина в моей голове"....в общем сколько проплачено за данный материал о якобы рейтинге пусть останется за кадром, я спрашивал у коллег, люди дружно переключили канал через несколько... читать далее>>
№ 1
Анна (Самара)   12.01.2010 - 21:09
К вопросу о рейтинге. "Иронию-Продолжение" посмотрело больше зрителей. Это видимо так и есть! Но КАКИЕ рецензии пишут посмотревшие, даже на этом сайте - мама, не горюй!... У "Мужчины.."... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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