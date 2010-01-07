Рейтинг новогодних телепремьер

анонс

С 28 сентября по 1 октября в Москве, в кинотеатре "35 мм" будет проходить Первый московский фестиваль американского кино "Образы Америки". Фестиваль представит московским зрителям 4 программы: "Гении начинались так", "ИндиВид" (программа независимого американского кино - продолжение одноименного фестиваля, прошедшего в Киноклубе "35 мм" осенью 2005 г.

25 июня 2007

Пиратский корабль

В 1932 году выходит документальный фильм «Два океана» — итог длительного и трудного путешествия киногруппы — режиссера В.Шнейдерова, операторов М. Трояновского и Я. Купера — вместе с экипажем ледокола «Александр Сибиряков» , который должен был летом 1932 года пройти Северный морской путь в одну навигацию.