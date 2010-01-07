Рейтинг новогодних телепремьер

7 января в эфире Первого канала был показан фильм Алексея Пиманова «Мужчина в моей голове»
(кинокомпания «Ода-фильм»).
По данным Gallop Media фильм занял второе место по объему аудитории среди премьер новогоднего эфира, уступив лишь второй части «Иронии судьбы»
и оставив позади фильмы «Стиляги»
и «Царь»
.
Фильм снимался как полный метр на пленку и предполагался прокат фильма. Но продюсеры Алексей Пиманов
и Ольга Погодина
приняли мучительное решение не идти в прокат, так как в российском прокате зарабатывают все, кроме производителей фильма, поскольку им остается 15% от сборов, на которые нужно окупить производство фильма и рекламную компанию по выходу в прокат, что в принципе невозможно. В большинстве случаев российского производителя кино «раздевают в прокате до трусов». Поэтому продюсеры приняли весьма лестное предложение от Первого канала и лично от Константина Львовича Эрнста
и украсить новогодний кинопоказ.
Рождественская сказка – один из самых добрых и жизнеутверждающих жанров. Фильм Алексея Пиманова «Мужчина в моей голове»
точно соответствует этой проверенной точке зрения. Здесь есть всё, что так приятно посмотреть всей семьей: добрый юмор, неожиданные повороты сюжета, весёлые друзья, толика волшебства и прекрасные виды старой Москвы. Сам режиссёр говорит, что фильм получился таким тёплым, поскольку он хотел рассказать о современной жизни в традициях всеми любимого советского кино.
Главная героиня фильма, Алена, вопреки рождественской традиции никакого чуда не ждала. На Новый год её желанием было как-то навести порядок в голове после развода, разобраться в чувствах к бывшему мужу и оградить маленького сына от переживаний, связанных с расставанием родителей. Обычная и очень человеческая история.
Вот только понять себя, объяснить поступки взрослых не понятные сыну, да и еще без памяти влюбиться, ей помогут не советы близкой подруги, не шоппинг, который так часто предлагают чтобы убежать от тоски, и даже не любимая работа и сила воли, а... голос незнакомого мужчины.
Кажется мистика? Если быть уверенными в том, что мы точно знаем, что такое чудо, то да – самая что ни на есть мистика. И не исключено ещё, что помешательство! А вот новый фильм Алексея Пиманова
ответит: «Нет! Никогда не спешите делать грустные выводы. То, что вы по привычке посчитаете невезением, может оказаться и настоящим новогодним волшебством!» А оно существует для всех, и тех, кто его ждёт, и для тех, кто слишком разочарован, чтобы в него верить...
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