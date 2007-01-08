Детское кино в России возрождается

Имена победителей 23-его Московского международного фестиваля для детей и юношества были названы 8 января 2007 года на торжественной церемонии его закрытия в столичном Доме кино. Первые лауреаты получили награды 29 декабря от международного жюри во главе с писателем-сатириком Аркадием Ининым. Обладателем Гран-при стала шведская картина "Перси, бык Билл и я" (Percy, Buffalo Bill och jag). Также уже вручен приз президента фестиваля Армена Медведева - его получил российский фильм "Дюймовочка", представлявший в главном конкурсе Россию.

Жюри школьников присудило несколько дипломов и два приза. Их обладателями стали картина "Я тоже не дурак" и "Друзья навеки".

Родительское жюри отметило наградой российский фильм "Дюймовочка" и монгольскую картину "Пещера желтого пса". Также родители вручили приз российской ленте "КостяНика", показанной в рамках программы "Наши дети". Фестиваль проходил с 22 декабря 2006 года по 8 января 2007 года, в его рамках было показано более 50 картин, которые посмотрели более 20 тысяч детей.

"Сейчас есть много разнообразных и интересных фильмов для детей, и есть зрители, которые хотят их смотреть. И все это говорит о том, что детское кино в России сегодня возрождается", - отметил на закрытии фестиваля Армен Медведев. Он сообщил, что были подведены итоги конкурса сценария фильмов для детей. Главными победителями стали Юрий Чебряков (Саратов) за сценарий "Даль" и студент ВГИКа Сергей Кузнецов за сценарий "Песни на английском языке". Медведев рассказал об еще одном знаменательном событии: московская средняя школа номер 525, в которой учился Ролан Быков, много сделавший для детского кинематографа, стала носить имя этого актера и режиссера.