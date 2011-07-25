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"Восхождение" Ларисы Шепитько

9 января
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9 января 1976
Повесть белорусского писателя Василя Быкова "Сотников" была опубликована в журнале "Новый мир" в 1970 году. И сразу же стала событием в отечественной литературе. В этом же, 70-м году, главный редактор "Нового мира" Александр Твардовский будет снят с должности и уйдет на пенсию...
Через пять лет после публикации повести режиссер Лариса Шепитько взялась за экранизацию "Сотникова".
Холодной зимой (мороз до минус 30) 1976 года съемочная группа фильма "Восхождение" прибыла в город Муром. Лариса Шепитько специально выбрала для натурных съемок угрюмые муромские леса - фильм должен был получиться предельно правдивым и жестким.
9 января снимали возвращение Сотникова и Рыбака в лагерь. Это одна из ключевых сцен в фильме - по вине Сотникова, который начал перестрлку (хотя можно было затаиться, а потом тихо уйти), оба попадают в смертельную переделку.
Из воспоминаний Владимира Гостюхина:
«Разгоряченный удачей, Рыбак рвется вперед — быстрей добраться до лагеря, уйти из деревни, вернуться к своим. Больной Сотников еле тащится за ним, отстает, мешает, задерживает его Стоял сильный мороз, хлестала вьюга, вдобавок наметал снегу ветродуй. Я нес овцу, и когда к концу эпизода уходил вдаль и слышал команду: «Стоп!», то поворачивался и видел копошащийся белый клубок: то был Плотников, которого моментально заносило снегом (а он снимался в одной шинельке). И каждый раз, каждый дубль к нему бросалась Лариса Ефимовна, накрывала своим телом, растирала ему уши, руки. И вот уже их обоих заносило снегом... Этот заметаемый снежной пеленой клубок снится мне до сих пор по ночам и вызывает в сердце щемящую боль, а может, любовь или благодарность... не знаю...»

По материалам книги Федора Раззакова "Наше любимое кино о войне"
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"Восхождение" Ларисы Шепитько фотографии
"Восхождение" Ларисы Шепитько фотографии
"Восхождение" Ларисы Шепитько фотографии
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обсуждение >>
№ 3
Поняева Светлана (Нижняя Тура Свердловской обл.)   25.07.2011 - 21:23
Посмотрела этот фильм 20 лет назад. Испытала мощное воздействие. Нет фильма, который бы можно было поставить рядом с"Восхождением" и не будет. Шепитько сказала главное. читать далее>>
№ 2
Айкен (Павлодар)   20.04.2009 - 23:57
С фильмом мы познакомились на уроке литературы. Он меня очень поразил, проник буквально в самую глубину души... Фильм отличается своей невероятной искренностью и жестокой правдой жизни. Мы все очень долго... читать далее>>
№ 1
борис (питер)   19.03.2009 - 18:19
Смотрел этот фильм в детстве, лет в двенадцать. Долго не мог прийти в себя. Какая-то глубина раскрылась в сердце. И боль. Смотрел этот фильм позже на видео многократно - те же переживания. В этом фильме... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Первый (закрытый!!) показ фильма Станислава Говорухина "Россия, которую мы потеряли" состоялся на киностудии "Мосфильм" 13-го апреля 1992 года. Это был первый постсоветский фильм, где была сделана попытка пересмотреть советскую идеологию и найти "русскую национальную идею", своего рода публицистический хит времен перестройки.
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