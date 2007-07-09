В первых числах октября 1963 года съемочной площадкой фильма "Я шагаю по Москве" стал один из дворов на Мосфильмовской улице, где снимали танцы. Помните, молодежь танцует под патефон, а Колька с балкона пытается докричаться до соседнего дома, где живет невеста Сашки, и никак не может. Тогда он выключает музыку, и все танцующие хором вызывают невесту. Через несколько дней съемки проводились во 2-ом павильоне Мосфильма, где прошло освоение декорации "отделение милиции": 8—9 октября сняли один из самых смешных эпизодов, где герой Ролана Быкова кричит "я контуженый!" и пытается убедить милиционера, что Володя и его друзья хотели его загипнотизировать, а потом ограбить.

А вот 10 октября на площади Маяковского снимали проход Кольки и Сашки по улице. В это же время Геннадий Шпаликов сидел неподалеку, в ресторане "София", и сочинял слова легендарной песни "А я иду, шагаю по Москве...". Музыку к песне написал ленинградский композитор Андрей Петров. Однако музыка была, а стихи никак не получались. А стихи нужны были немедленно, поскольку в ближайшие дни должны были начаться съемки в метро и герой Никиты Михалкова должен был исполнять эту песню, поднимаясь по эскалатору.

Случайно увидев Геннадия Шпаликова, Данелия поинтересовался: "Слова написал?" Услышав отрицательный ответ Данелия взял в руки мегафон и закричал чуть ли не на всю площадь: "Слова сочиняй!" — "Первая строчка уже есть", — сообщил ему Шпаликов и продекламировал: — "Я шагаю по Москве, как шагают по доске..." — "Не пойдет, — замахал руками Данелия. — Эти стихи на музыку не ложатся. Сочиняй новые".

Геннадий Шпаликов объявился через несколько минут и снова заорал на всю площадь: "Я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу Великий Тихий океан, и тундру, и тайгу". За следующие полчаса он сочинил их еще два. А потом Юсов снял то, что нужно, и съемки закончились. Продлись они чуть дольше, куплетов в песне могло быть больше...



По материалам книги Федора Раззакова "Наше любимое кино"