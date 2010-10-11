Премьера на телеканале «Россия 1»: «Индус»

Премьера на телеканале «Россия 1»
С 11 по 15 октября на телеканале «Россия 1»
был показан первый российский сериал, снятый в Болливуде
, - «Индус»
.
12 серийная мелодрама шла в эфире канала «Россия 1»
в течение недели. А вот на съемки одного из самых масштабных проектов компании RWS
ушло целых 4 месяца. Часть съемок проходила в Индии, где партнерами россиян стали специалисты, работавшие над оскароностым «Миллионером из трущоб»
.
Сериал снят Александром Касаткиным
по роману популярного российского автора Олега Роя «Улыбка черного кота»
, а сценарий фильма написала Зоя Кудря
, автор таких прогремевших сюжетов, как «Адмирал»
и «Граница. Таежный роман»
. Главные же роли в фильме сыграли знаменитые российские актеры - Марат Башаров
, Егор Бероев
, Екатерина Редникова
. Также в фильме приняли участие и известные индийские актеры, среди которых – красавица Панчи Бора
, восходящая звезда индийского кино.
Главный герой сериала – талантливый хирург Антон Пономарев (Марат Башаров
), который все свое время и силы посвящает созданию принципиально нового импланта, способного ускорить сращивание костей и помочь даже в безнадежных медицинских случаях. Но работа Антона не получает одобрения в научных кругах. По настоянию руководителя НИИ Ведерникова лаборатория, в которой трудится Пономарев, оказывается под угрозой закрытия. Отстоять ее помогает старый друг Антона, успешный бизнесмен Сергей Лазарев (Егор Бероев
), имеющий широкие связи в правительстве и за границей. Друзья детства организуют совместную компанию для доработки и дальнейшего выпуска имплантов. Профинансировать исследования готова найденная Сергеем индийская корпорация.
Но испытать изобретение приходится раньше, чем было запланировано. Внучка учителя Антона, профессора Лаптева, получает тяжелейшую травму позвоночника. Чтобы спасти Настю (Агния Кузнецова
), Пономарев на свой страх и риск вживляет ей не апробированный имплант. Операция проходит успешно, но чтобы точнее понимать происходящее в организме пациентки, Антон устанавливает аналогичный имплант себе в руку.
Полный надежд, Антон летит на переговоры в Индию. Но в самом конце полета его самолет терпит крушение. Чудом выжившего, обезображенного ученого доставляют в местную клинику. Опознав потерявшего память друга, Сергей предательски скрывает это, чтобы заполучить весь бизнес по производству имплантов. Под прикрытием влиятельной индийской подруги он начинает проводить операции по их вживлению. Многие приводят к летальному исходу, объяснить причину которого может только Антон – ведь ключ к разгадке заключен в его руке.
Путь Антона к счастью будет причудлив и долог. Ему предстоит перенести пластическую операцию, вернуть память и осознать, кто он есть на самом деле. Сделать непростой моральный выбор между оставшейся в Москве женой (Екатерина Редникова
), которая считает его погибшим, и новой любовью – к индианке Мае. А главное – остановить череду врачебных ошибок, виновником которых отчасти был он сам.
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