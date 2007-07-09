Неправильный фильм о любви и войне

анонс

9 июля 2007

Образы Америки

С 28 сентября по 1 октября в Москве, в кинотеатре "35 мм" будет проходить Первый московский фестиваль американского кино "Образы Америки". Фестиваль представит московским зрителям 4 программы: "Гении начинались так", "ИндиВид" (программа независимого американского кино - продолжение одноименного фестиваля, прошедшего в Киноклубе "35 мм" осенью 2005 г.