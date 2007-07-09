Неправильный фильм о любви и войне

Фильм Михаила Калатозова "Летят журавли" вышел на экраны СССР 12 октября 1957 года. В основу сценария была положена пьеса Виктора Розова "Вечно живые". Это рассказ о том, как война врывается в жизнь и в души людей, и не каждый может вынести испытание достойно.
Фильм был необычным во всем: в накале страстей, с которым проживали экранную жизнь его герои, в необычности героини. Картина "Летят журавли" просто переполнена человеческими страстями и такой сложностью бытия, в которой непременно присутствуют смерть, измена, честь.
Раньше советские фильмы не были такими страстными и такими откровенными, да и проблемы были совсем другими. Надо было героически преодолевать трудности и быть хорошим коммунистом. А здесь героиня изменяет жениху, который ушел на фронт, с подлецом и трусом...
После выхода фильма на экран его разругали во всех центральных советских газетах как идеологически неправильный. "Не может быть у советской девушки такой внешности, и никогда она так себя не поведет". Никита Хрущев был возмущен фильмом и даже обозвал главную героиню "патлатой шлюхой", возмущался ее распущенными волосами и тем, что она позволяет себе ходить босиком.
Совсем иначе восприняли картину за границей. Будущий знаменитый режиссер Клод Лелюш почти случайно увидел "Летят журавли". Это так потрясло его, что он позвонил директору Каннского фестиваля и сказал, что видел в России фильм, который обязательно надо включить в конкурс. Лелюшу было тогда всего 20 лет, и его никто не знал, но страстность и убежденность его были таковы, что фильм взяли на Каннский фестиваль. Умудренное опытом жюри оценило вкус молодого Лелюша: "Летят журавли" получил Гран-при фестиваля — "Золотую пальмовую ветвь". Это был единственный советский фильм, удостоившийся такой награды. "Летят журавли" был также одним из самых любимых фильмов Пабло Пикассо.
Фильм "Летят журавли" внесен в книгу рекордов Гиннеса как самый кассовый из всех, когда-либо получивших гран-при на Каннском фестивале.
Источник - "Рабочая газета
" №141 (13891) 29 сентября 2006 г.
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