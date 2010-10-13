«Книга Мастеров» - в Лондоне

Первый российский проект Disney
, фильм-сказка режиссёра Вадима Соколовского «Книга Мастеров»
был отобран для участия в 54-м Лондонском Кинофестивале
, который прошел в столице Великобритании с 13 по 28 октября 2010 года. Картина была продемонстрирована в рамках программы фестиваля Cinema Europa
. Организатор фестиваля, Британский киноинститут, традиционно приглашает для участия в этой программе наиболее интересные кинопроекты, вышедшие за минувший год в прокат в европейских странах. Первый показ фильма в Лондоне состоялся в самом центре города, в престижном киноцентре Vue на Лестер-Сквер, 24 октября 2010 года.
«Книга Мастеров»
— это первый российский фильм Disney
для всей семьи, в котором традиции русской киносказки переплелись с новейшими технологиями, зрелищными спецэффектами и юмором. В главных ролях в фильме снялись известные и любимые зрителями актеры разных поколений - Леонид Куравлев
, Лия Ахеджакова
, Валентин Гафт
, Ольга Аросева
, Александр Леньков
, Ирина Апексимова
, Михаил Ефремов
, Гоша Куценко
, Артур Смольянинов
, Екатерина Вилкова
, а также талантливые молодые артисты - Мария Андреева
, Максим Локтионов
, Николай Ефремов
и Ольга Ергина
. Фильм вышел в прокат 29 октября 2009 года и в течение первых двух уик-эндов проката (с 29 октября по 1 ноября и с 5 по 8 ноября) держался на первом месте в таблице кассовых сборов российского проката. Всего в российском прокате он заработал 316, 5 миллионов рублей (10,8 миллионов долларов США).
Начиная с момента выхода в прокат в России фильм Disney «Книга Мастеров»
принимал участие в ряде международных кинофестивалей и стал обладателем множества наград, в числе которых:
• Приз детского жюри за лучший художественный фильм 26-го Московского Международного фестиваля фильмов для детей и юношества при поддержке фонда Ролана Быкова, Россия;
• Гран–при 11-го Международного Кинофестиваля «Сказка»
, Россия;
• Приз за самый увлекательный фильм 18-го Международного детского кинофестиваля «Алые Паруса»
, Крым, Украина;
• Приз за Лучший фильм на иностранном языке 15-го Международного Фестиваля Семейного Кино в Голливуде, США;
• Приз детского европейского жюри за лучший фильм 15-го Международного Фестиваля для Детей и Юношества «Шлингель», Германия;
• Приз международного детского жюри за лучший фильм и Бронзовая награда профессионального жюри 20-го Международного Кинофестиваля в Каире, Египет;
• Приз детского жюри за лучший полнометражный фильм 22-го Европейского фестиваля детских и юношеских фильмов в г. Брюгге, Бельгия;
• Приз и диплом семейного жюри VIII Московского фестиваля отечественного кино «Московская Премьера»
.
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