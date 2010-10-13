«Книга Мастеров» - в Лондоне

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Мелодрама режиссера Александра Баршака «Счастливого пути» удостоена главного приза XV Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», а фильм «Право на надежду» режиссера Тараса Ткаченко получил специальный «Диплом надежды» кинофестиваля.

13 февраля 2012

ММКФ: Война, любовь и футбол

В среду на 30-м Московском международном кинофестивале царили азиатские картины, известная французская актриса прилетела в Москву, а американский режиссер пообещал болеть за футбольную сборную Россию на предстоящем полуфинале Евро-2008.