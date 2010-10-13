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«Книга Мастеров» - в Лондоне

13 октября
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13 октября 2010
Первый российский проект Disney, фильм-сказка режиссёра Вадима Соколовского «Книга Мастеров» был отобран для участия в 54-м Лондонском Кинофестивале, который прошел в столице Великобритании с 13 по 28 октября 2010 года. Картина была продемонстрирована в рамках программы фестиваля Cinema Europa. Организатор фестиваля, Британский киноинститут, традиционно приглашает для участия в этой программе наиболее интересные кинопроекты, вышедшие за минувший год в прокат в европейских странах. Первый показ фильма в Лондоне состоялся в самом центре города, в престижном киноцентре Vue на Лестер-Сквер, 24 октября 2010 года.
«Книга Мастеров» — это первый российский фильм Disney для всей семьи, в котором традиции русской киносказки переплелись с новейшими технологиями, зрелищными спецэффектами и юмором. В главных ролях в фильме снялись известные и любимые зрителями актеры разных поколений - Леонид Куравлев, Лия Ахеджакова, Валентин Гафт, Ольга Аросева, Александр Леньков, Ирина Апексимова, Михаил Ефремов, Гоша Куценко, Артур Смольянинов, Екатерина Вилкова, а также талантливые молодые артисты - Мария Андреева, Максим Локтионов, Николай Ефремов и Ольга Ергина. Фильм вышел в прокат 29 октября 2009 года и в течение первых двух уик-эндов проката (с 29 октября по 1 ноября и с 5 по 8 ноября) держался на первом месте в таблице кассовых сборов российского проката. Всего в российском прокате он заработал 316, 5 миллионов рублей (10,8 миллионов долларов США).
Начиная с момента выхода в прокат в России фильм Disney «Книга Мастеров» принимал участие в ряде международных кинофестивалей и стал обладателем множества наград, в числе которых:
• Приз детского жюри за лучший художественный фильм 26-го Московского Международного фестиваля фильмов для детей и юношества при поддержке фонда Ролана Быкова, Россия;
• Гран–при 11-го Международного Кинофестиваля «Сказка», Россия;
• Приз за самый увлекательный фильм 18-го Международного детского кинофестиваля «Алые Паруса», Крым, Украина;
• Приз за Лучший фильм на иностранном языке 15-го Международного Фестиваля Семейного Кино в Голливуде, США;
• Приз детского европейского жюри за лучший фильм 15-го Международного Фестиваля для Детей и Юношества «Шлингель», Германия;
• Приз международного детского жюри за лучший фильм и Бронзовая награда профессионального жюри 20-го Международного Кинофестиваля в Каире, Египет;
• Приз детского жюри за лучший полнометражный фильм 22-го Европейского фестиваля детских и юношеских фильмов в г. Брюгге, Бельгия;
• Приз и диплом семейного жюри VIII Московского фестиваля отечественного кино «Московская Премьера».

Disney
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персоны
Мария АндрееваИрина АпексимоваОльга АросеваЛия АхеджаковаЕкатерина ВилковаВалентин ГафтОльга ЕргинаМихаил ЕфремовНиколай ЕфремовМарина ЖигаловаЛеонид КуравлёвГоша КуценкоАлександр ЛеньковМаксим ЛоктионовАртур СмольяниновВадим Соколовский
фильмы
Книга мастеров

обсуждение >>
№ 2
володя (москва)   5.10.2010 - 22:11
фильм книга мастеров - это не детский фильм. Это чисто картина для взрослых. Но поскольку выставить и послать на фестивали нечего - (абы не снято за последние 20 лет ни одной детской картины, кроме дюймовочки... читать далее>>
№ 1
massandra (москва)   11.09.2010 - 18:51
Пора задуматься:если такой кошмарный фильм, как Книга мастеров собирает премии и приглашается от страны на кинофестиваль, значит наш кинематограф не может предложить детям ничего лучшего. Думаю, всем,... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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