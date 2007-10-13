STAR MEDIA снимает свой первый прокатный фильм с рабочим названием "Ось ординат"

Жизнь для Славика стала банальной и бессмысленной. Он решает…умереть, -- прыгнуть с моста. Но, два забавных «чертика» в человеческом обличии, убеждают героя в том, что самоубийство - не выход. Ему предлагают поменять cвою биографию и начать новую благополучную жизнь. Но, как только Славик избавляется от собственных проблем, как тут же начинаются новые! Игра в «чужую» жизнь превращается в калейдоскоп веселых, грустных, а порой и страшных историй.
Так как свой первый прокатный фильм компании «Стар Медиа» снимает в жанре молодежной комедии, то наряду с популярными медийными актерами, приглашение на участие в фильме получили и известные шоумены и музыканты: Игорь Куролесов резидент Comedy Club UA, Владимир Крестовский
(«Уматурман»), известный стилист и эпатажный светский персонаж Сергей Зверев
.
В работе на саундтреком принял участие Павел Воля
(Comedy Club Russia)
Съемки начались 13 октября 2007 и проходили в Киеве, Крыму и в «замке с привидением» селе Пидгирци во Львовской области.
Михаил Тарабукин, роль Славика, главный герой
-Мой герой, Славик, бестолковый «кусок мяса», балбес без высшего образования. Это собирательный образ современного жителя спального района большого мегаполиса, который только и занять тем, что «валяет дурака» и бездумно прожигает жизнь. Неожиданная встреча с двумя биографами, которые предлагают сменить ему биографию, перевернула жизнь моего героя. Но, примерив новую жизнь, Славик примерил и новые проблемы. Вокруг меня кипит ураган страстей: горцы хотят его насильно женить, его «кидают», соблазняют, шантажируют, преследуют. Мне очень интересно работать, благодаря своему герою, я постоянно нахожусь в водовороте невероятных событий.
Александр Баширов, роль Перельмана, карточного шулера
-Этническое обаяние очень, мне кажется, воодушевляет на создание образа этого мошенника. Что-то есть оптимистичное и жизнеутверждающее в этом образе. Он такой… Человек Гоголя. Человек этого мира, в котором я сам существую – мира абсурда и парадокса. В этом хаосе он по-своему гармоничен. Конечно, можно было бы назвать его Абрамовичем, но там другие деньги (Смеется). Поэтому это не принципиально. Надеюсь, фильм получится забавным.
Владимир Кристовский «Уматурман», роль Морфеуса, компьютерного гения
-Я, почему-то, не стеснительный. Поэтому во всех интервью говорю: «Дорогие режиссеры, посмотрите на меня. Какой прекрасный типаж. Снимите меня в кино. Я хочу быть актером». Мне это интересно. Не в плане заработка. Я смотрю на великих актеров и не понимаю, как так можно играть. Мне очень хочется научиться.
Играть самого себя мне не интересно. Не вижу в этом смысла. Здорово, когда предлагают сыграть кого-то другого. Здесь мне предложили роль Морфеуса – компьютерного гения. А я с компьютером совершенно не дружу, не понимаю, и до сих пор не умею общаться ни в Интернете, ни по аське. Для меня этот аспект недосягаем. Могу поиграть в какую-то компьютерную игру на уровне пяти лет. Не более.
Сергей Векслер, роль бизнесмена Рамиза
-У меня было много разноплановых ролей. Сейчас постепенно перехожу на роли комических злодеев. Старею. Время то идет. Роли, которые в свое время исполнял я, мое поколение, теперь играют молодые мальчики. Приходится искать новую нишу, пробовать себя в другом амплуа.
Андрей Мерзликин, играет роль Фрегата, криминального авторитета, шокирующий своей беспощадностью
-Мой герой, конечно же, может быть вежливым и культурным. Иногда он позволяет себе это, - расслабляется, значит. Но последующие его действия могут привести в ужас окружающий, а значит, и зрителей. Фрегат просто таки балдеет от песни Юрия Шатунова «Белые розы». Едва заслышав эту композицию, предводитель криминального мира тут же пускается в пляс, и зорко следит за тем, чтобы это же делали все остальные».
Мини-пигги Варя, роль хозяйки в доме биографов
По сценарию фильма, в замке живут два главных героя фильма «Ось ординат
», -два биографа, - их играют актеры Сергей Шакуров
и Владимир Меньшов
. Время от времени они путешествуют по свету, а на хозяйстве остается эдакое странное существо, которое охраняет дом.
Режиссер долго искал героя на роль «странного существа». Собаки -- банально; крокодил – опасно. Помог случай. Съемочная группа фильма посетила один из известных киевских ресторанов, и…
Этот ресторан славится не только хорошей кухней, а и крохотной вьетнамской свинкой, которая живет в отведенном специально для нее вольере. Очаровательное животное всегда находилось в центре внимания, а накануне года Свиньи, вообще перешла в разряд звезд телевидения.
Один из центральных каналов Украины арендовал ее для участия в Новогоднем огоньке.
Варя - вегетарианка, она ест яблочки, грушки, шпинат; она любит гулять три раза в день. Миша Тарабукин
, главный герой фильма, заявил, что готов «усыновить» Варю. Но Мише не удалось испытать всю радость от «усыновления» малышки Вари. Она устроила ему «веселенькую ночку», и Мише пришлось отказаться от идеи забрать Варю в Москву.
На съемках «Оси ординат
» Варя вела себя безупречно. Она мирно сидела в соломенной клетке и жевала плоды авокадо, которые привезли из Киева, а когда режиссер вызывал ее на площадку, уверенно семенила за ассистентом. Группа была в восторге от игры необычной актрисы. Она точно выполняла все команды Эдуарда Парри
. Правда, сам режиссер признался, что в работе с Варей ему очень помогло… вишневое варенье. Им мазали ботинки героев, и свинка, с радостью, бежала туда, куда направлялись «вкусные» ботинки.
Подгорецкий замок (17 век), «дом с привидением», в котором живут биографы
В Подгорецком замке останавливался Петр I — ахал и охал у дворца. Это уже потом он учился строить корабли в Голландии, а впервые Европу увидел в Подгорцах и Жовкве. В память о посещении дворца он увез с собой в Петербург два бюста — Яна Собесского и Марии Казимиры. Сейчас они украшают Летний дворец в Санкт-Петербурге.
Подгорецкий замок, место для «киношников» известное. Замок служил Лувром во время съемок "Трех мушкетеров". Кроме того, здесь снимались такие исторические картины, как "Богдан Хмельницкий", "Потоп", "Дикая охота короля Стаха", "Ошибка Оноре де Бальзака". Эдуард Парри не случайно выбрал именно это место для съемок «Оси ординат».
Пидгорецкий замок до сих пор окутан ореолом загадочности и таинственности. Легенда, которой вот-вот исполнится триста лет, гласит, что, не сумев побороть в себе ревность, молодой муж убил красавицу-жену и замуровал ее в стенах замка. С того времени каждый вечер в замке слышался легкий стук каблучков и «Белая дама», которую ласково называют Марусенька, «обходит» свои владения.
Несмотря на почти нулевую температуру, съемочная группа работала по графику. Меньшова и Шакурова кутали в шерстяные пледы, мини-пиги Варя, грелась под осветительными приборами, остальные обходились горячим чаем. Когда снимали последние дубли, и постепенно настраивались на отъезд в Киев, аппаратура начала «капризничать», приходилось переснимать. Режиссер нервничал, а служители замка шептались, что техника барахлит потому, что Марусенька не хочет отпускать гостей замка. Он жив, пока в нем находятся люди…
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