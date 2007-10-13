STAR MEDIA снимает свой первый прокатный фильм с рабочим названием "Ось ординат"

анонс

13 февраля 2012

Владислав Галкин сыграет Котовского в одноименном сериале

Влад Галкин в роли Котовского – это 100% внешнее попадание. Когда мы увидели фотографии молодого Влада и сравнили их с фотографиями Котовского в ранние годы, то сходство было просто потрясающее.