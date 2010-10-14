Кинофестиваль «Золотой апельсин»

На 47-ом Международном Кинофестивале «Золотой апельсин»,
проводимым в Анталии, режиссер Федор Бондарчук был удостоен почетной награды за вклад в мировой кинематограф. Статуэтку, изображающую женщину, держащую в левой руке золотистый апельсин, Бондарчуку вручил мэр Анталии Мустафа Акайдин.
По словам мэра города, в этом году фестиваль был лучше, чем когда-либо. «У нас запланировано 730 мероприятий, которые должны посетить 500 000 человек», –
сообщил Мустафа Акайдын.
Так, в течение всего кинофестиваля с 11 по 14 октября 2010 года в кинотеатрах 5 центральных уездов Анталии демонстрировались фильмы, снятые Бондарчуком – «9 рота» (2005) и «Обитаемый остров. Фильм первый» (2009), а также - фильм «Жара» (2006), продюсером которого выступил Федор Бондарчук и его партнер Дмитрий Рудовский, генеральный директор Арт Пикчерс Студии.
Картины Федора Бондарчука были показаны наряду с фильмами сербского режиссера Эмира Кустурицы и иранского режиссера Бахмана Гобади в рамках специальной программы кинофестиваля - «Звездная проекция».
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