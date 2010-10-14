Кинофестиваль «Золотой апельсин»

анонс

Всего в фильме "Неуловимые мстители" 43 трюка. По-настоящему опасными оказались съемки эпизода "Поезд проезжает через горящий мост". Этот эпизод снимали 14 августа 1966 года.

1 мая 2007

Сложным путем...

Официально фильм «Агония» датирован 1981 годом. На самом деле он был окончен 25 сентября 1974 года, но только спустя 7 месяцев, 18 апреля 1975 года, фильм был наконец принят Госкино СССР.