Закрытие вгиковского фестиваля

анонс

13 февраля 2012 ММКФ: Третьим будешь Третий день юбилейного 30 ММКФ — 21 июня — запомнился десантом новых режиссеров мировой величины, топовых российских актеров, мастер-классом первого лауреата ММКФ, и рассуждениями о перспективах китайско-российской интеграции.

13 февраля 2012 16-й Международный детский кинофестиваль в Крыму. Закрытие 10 июля на живописнейшей открытой площадке детского лагеря «Комарово» в Форосе прошла церемония закрытия 16-го Международного детского кинофестиваля в Крыму.