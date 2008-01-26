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В Москву приезжает Вим Вендерс

14 октября
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14 октября 1987
Москву приезжает Вим Вендерс, классик европейского кинематографа, один из лидеров немецкой "новой волны". Имя Вендерса практически не было известно советским зрителям - его road-movie не могли собрать кассу в СССР, поэтому интереса для «Совэкспортфильма» не представляли. Лишь в 1986 году был куплен для ограниченного проката «Париж, Техас», однако фильм прошел довольно незаметно. В 1987 году в СССР впервые представлена ретроспектива его картин, но сенсацией это событие не стало - философские коды Вендерса были интересны и понятны лишь киноманам и представителям отечественного киноандеграунда. В один из дней своего пребывания в Москве Вендерс знакомится с группой «Cine Fantom» и смотрит на квартире братьев Алейниковых фильмы «параллельщиков». «Между просмотрами фильмов — а показ длился несколько часов — собравшиеся общались и пили шампанское. Вендерс был терпелив и внимателен. В заключение сказал, что рад видеть в России молодежь, которая снимает такое кино» (Из интервью с Глебом Алейниковым)
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