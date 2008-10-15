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15 октября 1908
Официальной датой рождения кино в России считается 15 октября 1908 года « в это день на экраны вышел первый русский фильм «Понизовая вольница». Это было началом русского кинематографа.
Поэты слагали ему восторженные гимны:
Кинематограф— чудо века,
Кинематограф— чародей,
Печать культуры человека
На манускрипте наших дней!
Леонид Андреев провозгласил кино более важным изобретением, чем воздухоплавание,— началом новой эры.
Однако это произойдет примерно через пять лет после появления «Понизовой вольницы», перед началом первой мировой войны. А когда первый русский игровой фильм осенью 1908 года вышел на экраны, его почти не заметили, ни одна из крупных газет на событие не откликнулась. Фильмы не признавали произведениями искусства, они были ниже всякой критики.
Перед появлением «Понизовой вольницы» была опубликована брошюра молодого критика, в будущем знаменитого детского писателя К. И. Чуковского «Нат Пинкертон и современная литература». Чуковский бил тревогу по поводу кинорепертуара. Фильмы, гневно заявлял он, на таком интеллектуальном уровне, что даже пещерные люди сконфузились бы. На экранах шли только иностранные картины, преимущественно французские. Оставалось надеяться, что отечественные, когда начнется их производство, будут нравственнее и лучше. Страна, подарившая миру Станиславского, Репина, Шаляпина, должна сказать свое слово и в новой области кино.
Весной 1908 года на наших экранах прошел фильм Пате «Донские казаки» — впервые зрители увидели на экране русские лица, картины родной природы. Фильм пользовался огромным успехом. Русские дельцы поняли, что их час настал.
Первым в гонке был владелец «усовершенствованного синематографического ателье» петербургский фотограф Александр Дранков. Летом 1908 года вышел снятый им короткий документальный сюжет о поездке Л. Н. Толстого из Ясной Поляны в Москву, а 15 октября — экранизация песни о Стеньке Разине и княжне, «Понизовая вольница». Этот день принято считать днем рождения русского игрового кино.
Рецензент журнальчика «Вестник кинематографов в Санкт-Петербурге» расхваливал картину: «В техническом отношении она выполнена прекрасно. Видно, что г. Дранков в совершенстве постиг дело фотографирования, жаль только, что лента коротка». Но, конечно же, «Понизовая вольница» — примитив, первый детский шаг. Съемочная камера неподвижна. Скверно загримированные актеры суетятся, неестественно вращают глазами, нелепо размахивают руками. Как в плохо поставленном оперном спектакле, неуклюже делают вид, будто пьют, но бутафорские деревянные кубки явно пусты. Широко раскрывают рты, поют, но звука нет, фильм немой.
Коробка с лентой «Понизовой вольницы» рассылалась с приложением нотной тетради. По-своему символично, что увертюру к фильму написал крупный композитор, директор Московской консерватории М. М. Ипполитов-Иванов. У истоков русского фильма стоял видный деятель искусства, и в этом можно увидеть предвестие, что вскоре и само кино признают искусством.
С первых же своих шагов в России кино вовлекало в свою орбиту талантливых, незаурядных людей. Один из них — 47-летний железнодорожный служащий В. М. Гончаров, который бросил работу на станции, чтобы связать с ним жизнь. Он автор «сценариуса» «Понизовой вольницы». Значительно и то, что русский фильм начинался с экранизации: на дичок кино прививали большую культурную традицию. Экранизации — все высшие достижения нашего раннего кино, такие, как «Пиковая дама» и «Отец Сергий» Я. А. Протазанова с И. И. Мозжухиным в главной роли, «Портрет Дориана Грея» В. Э. Мейерхольда, «Царь Иван Васильевич», сохранивший потомкам игру Ф. И. Шаляпина.

Андрей Чернышев
«Советский экран» № 1, 1989 год
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фильмы
Стенька Разин

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№ 1
киноман (Москва)   15.10.2008 - 03:19
Спасибо! Прекрасная статья, замечательная дата! С днем Русского кино! читать далее>>
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