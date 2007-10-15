XXVII Международный фестиваль ВГИК

анонс

С 14 мая на СТС – премьера детективного сериала «Безмолвный свидетель», снятого в формате докью-фикшн!

В ИТАЛИИ С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ демонстрируется картина «Подсолнухи», которую итальянские кинематографисты снимали в нашей стране с помощью советских коллег. Генеральный директор студии «Мосфильм» В.

9 июля 2007

К новым победам на фронте самого важного и самого массового из искусств!

11 января 1935 года центральные газеты опубликовали по случаю 15-летия советского кино приветствие Сталина, направленное на имя Б. Шумяцкого в Главное управление кинематографии. В приветствии определялась одна из задач кинематографа— «подымать политическую боеспособность масс».