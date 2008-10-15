«Пари» выйдет на большие экраны

Судьба новой картины Натальи Бронштейн (Петровой), создавшей в свое время «Дорогу»
с Гошей Куценко
и собой в главных ролях, определилась - 30 октября «Пари» выходит в прокат.
Сюжет картины построен, как и следует из названия, на пари. Молодому человеку запрещено выходить из дома и общаться с внешним миром. Вот уже несколько лет он хранит тайну, в которую посвящен узкий круг участников пари. Условия пари: за одиночество в пятнадцать лет – солидный куш в пятнадцать миллионов...
СОЗДАТЕЛИ ПРОЕКТА О РАБОТЕ НАД КАРТИНОЙ
Наталия Бронштейн (Петрова), режиссер-постановщик:
- Этот фильм, попытка поговорить через экран. Мне захотелось повернуть камеру внутрь нас самих, где не всё так красиво, гладко и празднично. Поэтому картина рефлексирующая, не ровная, с раздражающей картинкой. Через зрачок я попыталась проникнуть в нервную систему, чтобы достучаться до каждого зрителя. Ведь рассказ Чехова это всего лишь закинутая в наш век идея, некий синопсис для размышления будущим поколениям. В его произведениях ружье всегда стреляет, и этот выстрел предвосхищен писателем за сто лет до того, как люди столкнулись с теми духовными трудностями, которые волнуют нас сегодня.
Владимир Жеребцов, актер:
- Это тот самый случай, когда из шутки рождается трагедия. Сначала история показалась легкой: поспорили два человека, всё понятно, но когда начали работать непосредственно на площадке, отношение к моему персонажу и самому сюжету сильно изменилось. Эмоционально картина отняла у меня много сил и энергии. Одновременно мне было и страшно, и интересно работать. Участие в проекте, где импровизационно решались целые сцены, стало для меня огромным опытом, обогатившим мою творческую биографию.
Виктор Вержбицкий, актер:
- Наташа - режиссер необычный хотя бы тем, что в ее женских руках была полностью сосредоточена моя актерская задача. Я оказался исполнителем ее замысла, режиссерской воли. Все, что вы увидите на экране – сделано и придумано ею.
Марина Могилевская, актриса:
- Я очень порадовалась, когда прочитала сценарий. Эта история заставила серьезно задуматься, зачем и как мы все живем? К тому же, мне было интересно сыграть женщину на грани нервного срыва. Эта роль женщины в возрасте была для меня хорошим актерским опытом. Работать с Наташей – одно удовольствие. Как режиссер, она точно знает, чего хочет. Спорить с ней невозможно, потому что она четко ставит цель, убедительно обосновывает актерскую задачу, и это не раздражает.
Анатолий Белый, актер:
- Материал очень необычный, режиссерский замысел крайне оригинален. А техника, в которой снималось кино, внесла большую степень свободы. Лично я ощущал огромные актерские возможности, открывающиеся передо мной в этом проекте.
Сергей Чонишвили, актер:
- Картина может нравиться или не нравиться – но она никого не оставит равнодушным. Это факт! Сам материал из-за своей чеховской первоосновы был очень приятен, с точки зрения импровизации, мне как актеру было крайне интересно работать в этом проекте. Как режиссер, Наташа Бронштейн сделала громадный скачок в своей творческой биографии, работалось с ней по-человечески легко, потому что мы думаем с ней одними категориями и пристрастиями.
Олеся Железняк, актриса:
- Я с нетерпением жду выхода фильма. Хочется, чтобы его увидели как можно больше людей, ведь темы, поднимаемые в картине по-прежнему актуальны. Я была рада встрече с Наташей на съемочной площадке, и очень благодарна, что она взяла меня без проб. Команда была чудесной, все работали с душой.
ИСТОРИИ «ПАРИ»
Зачем было спаивать актера?
В одном из эпизодов, персонаж Владимира Жеребцова должен был пройти сильно пошатываясь 50 метров. «Такое сыграть невозможно» - поняла режиссер, и принесла на съемочную площадку бутылку виски и пиво. В три часа дня Наталия Петрова-Бронштейн принялась спаивать актера, чтобы к 6 часам вечера пригласить его в кадр. Абсолютно пьяный актер, шатающийся из стороны в сторону, брел на зов режиссера, а оператор успешно снимал этот эпизод на пленку. Сцена получилась с одного дубля. Правда, потом Владимира Жеребцова отвезли домой отсыпаться. Ведь на следующий день актеру необходимо быть в форме. Зато эффектный проход вошел в картину, но кто бы подумал, как оригинально он был решен?
Рекорды деторождения
Олеся Железняк снималась в фильме, будучи беременной. Живот прикрывали специальной одеждой, но в одном эпизоде Олесе пришлось очень туго. По сценарию ее персонаж показывает стриптиз. Что делать? Посовещавшись с оператором, режиссер принимает решение и перед животом актрисы ставят естественную преграду в виде поваленного дерева. Оно то и закрыло интересное положение Олеси, а сама сцена получилась довольно забавной. Кстати, ассистент режиссера после съемок картины родила девочку. Так что у фильма «Пари» есть свои рекорды по деторождению.
ПАРИ В ИСТОРИИ
О рассказе А.П. Чехова «Пари»
«Пари» (1888), один из малоизвестных рассказов А. П. Чехова, входит в сборник «Пестрые рассказы». «Пари» - рассказ-притча, существовавший в двух авторских редакциях. По сюжету герой «Пари» заключил с банкиром договор, что просидит в добровольном заточении 15 лет. От нечего делать он стал читать книги. Однако отношение чеховского героя к книжной мудрости в двух редакциях этого рассказа разное. В первой редакции книги не заменяли жизнь. В финале на званом вечере у банкира появлялся герой и просил денег. Во второй редакции герой выходил на свободу за несколько часов до окончания срока пари, таким образом отказываясь от вознаграждения. Книги дали герою мудрость, его отречение от денег и «прелестей мира сего» носило осознанный и окончательный характер.
Книга рекордов Гиннеса
Предпосылки появления книги рекордов возникли в результате пари, заключенного в 1951 году между англичанином сером Хью Бивером и кем-то из его друзей во время охоты. Пари заключалось в том, что золотая ржанка самая быстрая птица в Европе. Через несколько лет Бивер вновь участвовал в аналогичном споре, и ему пришла в голову мысль: создать авторитетный источник – книгу, которая бы являлась высшей инстанцией для подобного рода пари. Так как Бивер являлся директором крупной пивоваренной компании “Гиннес”, то затею удалось реализовать уже через год, и в 1955 году книга вышла в свет, получив название от пивного завода: “Книга рекордов Гиннеса”.
Собранные в ней факты о самом-самом, имеют научное или документальное подтверждение, и охватывают практически все весь спектр взаимодействия человека с окружающим его миром. За время своего существования книга переиздавалась около 400 раз на почти 40 языках и занимает по распространенности второе место в мире, после Библии. Рожденная разрешать споры книга рекордов сама породила множество ситуаций, в которых люди стремились проявить себя и заявить об этом во всеуслышание.
Далеко не все рекорды увековечивают жаждущих славы известности именно в книге рекордов Гиннеса. Некоторые из них попадают на страницы иного издания – “премии Дарвина”, куда заносятся факты наиболее глупых смертей или нелепых поступков.
В последние годы книга рекордов Гиннеса постепенно отказывается от практики считать рекордами случаи, связанные с риском для жизни или здоровья людей.
Спорим?
В середине XIX века один из лучших пловцов города Линца стал героем настоящей сенсации среди любителей споров. Пловец решил заключить пари на то, что он сможет проплыть полчаса на спине вниз по течению Дуная, но не как обычно, а в компании с небольшим столиком, установленным на его животе. Следует заметить, что этим замыслом фантазия спорщика не ограничилась: на столике он предложил разместить две открытые бутылки вина, шесть яиц на тарелке и четыре пустых стакана. Суть спора была проста. Если бы в момент заплыва что-нибудь из этих предметов оказалось на дне реки или просто опрокинулось, пари считалось бы проигранным. На кон была поставлена серьезная сумма денег, и можно себе представить удивление толпы зевак, когда спустя полчаса пловец прибыл в пункт назначения, неся на животе столик со всеми предметами, ни один из которых не сдвинулся с места. Произошедший заплыв стал поистине историческим событием и получил широкую огласку во всех печатных изданиях того времени.
Впрочем, не все споры заканчивались столь радужным «хэппи-эндом». Например, имя американского капитана Бойтона вошло в историю пари как имя одного из самых рисковых спорщиков планеты. Дело в том, что ради спора американец готов был умереть, что в конце концов с ним и произошло. В 1885 году Бойтон заключил пари на внушительную сумму денег, что сможет заложить торпеду под английский корабль, бросивший якорь в нью-йоркском порту. И хотя торпеда была холостой, английские часовые об этом не знали и открыли огонь по смельчаку. Выжить капитану помог случай. Получив тяжелое ранение, он все-таки смог выкрикнуть свою фамилию, которая была известна капитану судна. В этот раз Бойтон выжил, роковым же для него стал другой спор, когда, будучи уже в летах, капитан решился покорить знаменитый Ниагарский водопад, рассчитывая на свои былые заслуги. В молодости ему удалось проделать этот трюк без ущерба для здоровья, но на старости лет подобная затея не увенчалась успехом: отважный Бойтон сгинул в водах знаменитого водопада.
В 1901 году один американец поспорил со своими приятелями на значительную сумму денег, что соберет сто подписей священников под петицией к духовным властям о том, чтобы епископ Нью-Йорка был повешен. Несмотря на кажущуюся абсурдность и безнадежность предприятия, ему это удалось. Секрет был достаточно прост. Сам текст петиции был очень длинен и начинался со слов «В виду наилучших интересов протестантской епископальной церкви…», а в середину его была вплетена фраза: «мы, нижеподписавшиеся просим повесить нью-йоркского епископа за шею». Главная сложность, по словам самого победителя, была в том, что бы собрать первые 2-3 авторитетные подписи. Потом «процесс пошел» – другие священники подписывали практически не глядя на то, что перед ними подписали их маститые коллеги.
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