Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Directors Lounge: Берлин-Петербург

15 октября
Все года

Хроника кино >>
15 октября 2008
С 15 по 19 октября 2008 впервые в Санкт-Петербург, в киноцентр Родина, приехали организаторы знаменитого берлинского фестиваля Directors Lounge: Андре Вернер (André Werner) и Клаус Айзенлор (Klaus W. Eisenlohr).
На открытии фестиваля, впервые в постсоветской истории города, был показан фильм на плёнке 16 мм на большом экране. За этим последовали экспериментальные фильмы об архитектуре и городе, медитативные работы в японском духе, одним словом: все лучшее и новое в актуальном кинематографе!
Что такое Directors Lounge?
Directors Lounge - это не совсем фестиваль...Название говорит само за себя - это место встречи режиссёров; место, где можно пропустить по стаканчику и пообщаться со всеми, кому не безразличны экспериментальные формы кино и видео. Это кинотеатр, клуб и бар, а также всё, что рождается при соединении этих понятий.
Исторически Directors Lounge – это место, где режиссёры и видео-художники имели возможность отдохнуть и пообщаться во время Берлинского Кинофестиваля. Только здесь можно было увидеть редкие, экспериментальные или неизвестные работы, выходящие за рамки общепринятых жаровых категорий. Вскоре, получив поддержку публики и художников, Directors Lounge превратился в самостоятельный фестиваль.
С 2005 года фестиваль проходит каждый год в начале февраля во время Берлинале в одном из старейших кинотеатров Германии. За десять дней публика имеет шанс увидеть не только показы экспериментального кино и видео-арта, но и живые концерты, выступления VJ’ев и DJ-сеты, кураторские программы, мастер-классы, встречи с режиссёрами и бесконечные обсуждения увиденного.
Кроме того, Directors Lounge постоянно путешествует по миру - предоставляя другим городам и странам оценить новинки экспериментального кинематографа со всего света. Но организаторы не ограничиваются и этим - уже второй год работает DL Television, один из первых интернет-каналов ориентированных на современное видеотворчество.
В Санкт-Петербург Андре Вернер и Клаус Айзенлор приехали с четырьмя программами: “Лучшие работы Directors Lounge”, “Urban Research”, “Slow Space”, “Ретроспектива фильмов Андре Вернера”.
Расписание программы
«Directors Lounge: Берлин-Петербург»
15 октября, “SLOW SPACE”
[Германия-СШАб 2004]
Фильм Клауса Айзенлора об общественном и личном пространстве в современном городе. Медитативное погружение в мир архитектуры Чикаго. Показ будет происходить с 16мм плёнки - первый раз в истории российских кинотеатров!
16 октября
“SLOW SPACE”
В рамках проекта «ФильмФорум» показ и обсуждение в
Немецком культурном центре им. Гёте Наб. р. Мойки, 58
17 октября
“ЛУЧШИЕ РАБОТЫ DIRECTORS LOUNGE”
Эту программу можно считать своеобразным отчётом о работе, проделанной кураторами за последние пять лет.
18 октября
“URBAN RESEARCH”
Как выглядят фильмы об архитектуре и городах? .
19 октября - “РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ АНДРЕ ВЕРНЕРА”
Экспериментальные, ненаративные фильмы, насквозь пропитанные японской эстетикой и минимализмом.
www.directorslounge.net

Киноцентр "Родина"
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей

фотографии >>
Directors Lounge: Берлин-Петербург фотографии
Directors Lounge: Берлин-Петербург фотографии
Directors Lounge: Берлин-Петербург фотографии
Directors Lounge: Берлин-Петербург фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

"А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться…"

"А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться…"

В этот день, 11 августа 1973 года, по первому каналу Центрального телевидения в 19.30 показали первую серию "Семнадцати мгновений весны" (режиссер Татьяна Лиознова). Вся страна на двенадцать вечеров стала аудиторией сериала.
1 комментарий
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Лика Кавжарадзе
11 октября скончалась актриса Лика Кавжарадзе.
Родион Гордиенко
9 октября ушёл из жизни актёр Родион Гордиенко.
Жан Рошфор
9 октября ушёл из жизни французский актёр Жан Рошфор.

День рождения >>

Алёна Алымова
Николай Басков
Александр Большаков
Иван Гаврилюк
Константин Костышин
Павел Майков
Азамат Нигманов
Ольга Фадеева
Анна Хилькевич
Матье Деми
Мэтт Кееслар
Элизабет Мосс
Гёц Отто
Джин Питерс
Таня Робертс
Доминик Уэст
все родившиеся 15 октября >>

Премьеры ТВ

Бабий бунт, или Война в Новосёлково
14 октября
Первый канал
Время первых
14 октября
Первый канал
Где-то на краю света
14 октября
ТВЦ
Избранница
14 октября
Первый канал
Любовь не по размеру
14 октября
Первый канал
Можно мне тебя обнять?
14 октября
Россия 1
Девушка с глазами цвета неба
15 октября
Россия 1
Бумеранг
16 октября
Россия 1
Гостиница "Россия"
16 октября
Первый канал
Исчезнувшая
16 октября
Домашний
Невский-2
19 октября
НТВ
Ивановы-Ивановы
20 октября
СТС
Как вернуть мужа за 30 дней
20 октября
ТВЦ
Блюз для сентября
21 октября
Россия 1
Ошибка молодости
21 октября
Россия 1

ревью