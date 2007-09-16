Неделя итальянского кино прорывает блокаду

В кинотеатрах "Ударник" ( Москва) и "Великан" (Ленинград) с 15-го по 22-е октября 1956 года проходила неделя итальянского кино. Незабываем ее успех, ее резонанс. Великие творения неореализма "Умберто Д." Витторио Де Сика, "Машинист" Пьетро Джерми, "Хлеб, любовь и фантазия" Луиджи Коменчини и мало кому еще известное имя Федерико Феллини, которым был подписан фильм "Дорога" с гениальной актрисой Джульеттой Мазиной. Показанный для публики (всегда аншлаги!) в кинотеатре "Ударник", он вызвал поистине шок у зрителей.

Итальянской кинематографии в СССР, конечно, повезло больше прочих, чему помогли, в том числе, сильные позиции Итальянской коммунистической партии в послевоенные годы. Недели итальянского кино в Москве, Ленинграде, городах союзных республик и ответные Недели советского кино в Италии стали нормой, подкрепленной Договорами о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.