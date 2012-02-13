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Один из первых фильмов эпохи "оттепели" вышел на экраны СССР

15 октября
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15 октября 1956
Кончилась война, и человек, умевший только воевать, решает стать кинорежиссером. Когда председатель приемной комиссии ВГИКа спросил Григория Чухрая, не кажется ли ему, что армия и искусство - слишком разные вещи, тот ответил: "Не кажется". И свой первый фильм "Сорок первый" он снял о том, что знал лучше всего. Григорий Чухрай снял классическую трагедию о гражданской войне, об истории любви белогвардейского Ромео и красноармейской Джульетты-снайпера.
Фильм "Сорок первый" вышел на экраны СССС 15-го октября 1956 года. Эта работа привлекла к молодому режиссеру внимание зрителей ( картину посмотрели 21,5 млн. человек ) и специалистов кино. Григорий Чухрай сумел создать остродраматическую ленту, любовно-романтическую и вто же время глубоко трагичную. Роль Марютки в "Сорок первом" осталась вершиной творчества Изольды Извицкой, а роль Говорухи-Отрока стала одной из лучших работ Олега Стриженова.
Жюри Каннского фестиваля (1957) присудило фильму "Сорок первый" специальный приз "За поэтичность и оригинальный сценарий".
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Один из первых фильмов эпохи "оттепели" вышел на экраны СССР фотографии
Один из первых фильмов эпохи "оттепели" вышел на экраны СССР фотографии
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