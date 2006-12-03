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Как погасили «Свет над Россией»

16 октября
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16 октября 1947
Фрагменты из воспоминаний Сергея Юткевича «Путь»:"Начать нужно с того, что Николай Федорович Погодин дважды писал сценарий по своей знаменитой пьесе «Кремлевские куранты», причем первый раз - не для меня. В 1939 году к драматургу обратился художественный руководитель студии «Мосфильм» С. Эйзенштейн с просьбой написать по этой пьесе сценарий. В декабре Погодин представил на «Мосфильм» авторскую заявку, с которой, собственно, и начинается история экранизации «Кремлевских курантов».{...}Работу над сценарием и фильмом оборвала война. {...}
И лишь в конце 1945 года или в самом начале 1946 года я пришел к Николаю Федоровичу с предложением сделать по мотивам пьесы фильм к тридцатилетию Октябрьской революции. Погодин согласился. Было решено не возвращаться к довоенному сценарию, а писать его заново. {...}
Актерский ансамбль фильма был очень сильным. На роль Забелина я пригласил Николая Павловича Охлопкова. Боже мой, как мне жалко, что советский зритель не увидит этого фильма. С моей точки зрения, это была лучшая кинороль Охлопкова. Он играл Забелина - я не боюсь этого слова - гениально. Часовщиком был Вениамин Зускин. А на роль Владимира Ильича я, объездив много городов, нашел в Омском драматическом театре актера с «подходящей» фамилией - Николая Николаевича Колесникова, который играл Ленина в спектакле «Кремлевские куранты». Пятнадцатого мая 1947 года фильм сдавался совету. Особенно зорко отнеслись к роли Сталина. Но поскольку этот персонаж был уже апробирован во МХАТе, а у меня его играл «монополист» Михаил Геловани, то претензий не последовало. {...}
Затем произошло нечто непоправимое. Заместитель министра по творческим вопросам К.С. Кузаков, не поднимая глаз, подал мне бумагу, подписанную министром. Первая фраза этого документа была такова: «Признать фильм «Свет над Россией» политически порочным».
Вскоре мы сели писать новый вариант сценария. В результате, когда мы с Погодиным после всех сокращений посмотрели, что же осталось, то ужаснулись: разрушения были тотальны, новое взамен не выстраивалось. Фильм сильно «усох» и был изуродован.
С этой переиначенной версией 16 октября все того же 1947 года мы и предстали перед Художественным советом, но теперь уже не как триумфаторы, а как подсудимые. Напуганный своей прежней ошибкой ареопаг пристально вглядывался в каждый кадр. Все это нашло отражение в заключении: «Художественный совет, вторично просмотрев и обсудив фильм «Свет над Россией», отметил, что после указаний, данных постановщику фильма, проведена значительная работа по улучшению картины. Основная тема электрификации решена теперь значительнее и глубже. Во многом улучшился образ Ленина. Однако художественный совет считает необходимым устранить целый ряд недостатков идейных и художественных, которые еще имеют место в картине».
Устранили. Фильм отправили в ЦК, и началось томительное ожидание. Оно завершилось телефонным звонком из министерства: меня принял меня какой-то чиновник, сказавший следующее:
- Картина ваша никогда больше не увидит свет, сейчас подписан приказ о снятии ее с производства. {...} Забудьте о том, что она существовала."
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